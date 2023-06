Escola de Contas do TCE-AM inicia curso sobre licitações sustentáveis e plano de logística sustentável

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) via Escola de Contas Públicas do Amazonas (ECP-AM) inicia, nesta segunda-feira (12), o curso ‘Licitações Sustentáveis e Plano de Logística Sustentável – Implantação e Monitoramento de Resultados’, realizado online pela plataforma Zoom, a partir das 14h.

Com carga horária de 12 horas, o curso tem o objetivo de informar sobre um meio viável e legal para a redução do impacto ambiental gerado com a aquisição de bens e serviços por parte de órgãos públicos, assim como apresentar ferramentas de planejamento que possibilitem a realização de ações que promovam a sustentabilidade ambiental.

Voltado para gestores das áreas administrativas como planejamento estratégico, sustentabilidade, contratos, obras, transporte, entre outros, as aulas serão ministradas pelas especialistas Ketlin Feitosa Scartezini e Adriana Tostes, ambas especialistas em meio ambiente, sustentabilidade, gestão pública e socioambiental e tecnologias ambientais.

Abordando as principais temáticas acerca da adequação e racionalização de consumo consciente às necessidades institucionais, o conteúdo programático do curso tem como foco as dimensões da sustentabilidade, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU), o Plano Diretor de Logística Sustentável (PLS) como instrumento de Governança de Contratações, além da relação entre a Nova Lei de Licitações e a sustentabilidade, as diferenças e convergências da sustentabilidade na gestão pública e ferramentas de monitoramento de resultados.

Seguindo até quinta-feira (15), os participantes poderão interagir com os instrutores por meio de chat e microfone, e as aulas ficarão gravadas e disponíveis para revisão por um período de 15 dias.

Com garantia de certificação aos participantes, os interessados ainda podem realizar as inscrições na plataforma da Escola de Contas Públicas, por meio do site ecpvirtual.com.br. Para mais informações, contatar a Escola de Contas Públicas pelo 3301-8154.

