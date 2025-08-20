Escola Normal Superior ganha novo espaço para ensino e pesquisa em Letras na UEA  

Notícias do Amazonas – Um novo espaço pensado para impulsionar a produção científica, apoiar pesquisas e oferecer melhores condições de aprendizagem foi aberto à comunidade acadêmica na Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA). A inauguração do Laboratório de Estudos da Linguagem (LEL), realizada nesta terça-feira (19/8), no Bloco B da unidade, contou com a presença da reitora em exercício, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, e marcou mais um passo no compromisso institucional com a excelência acadêmica.

O novo laboratório foi planejado como um ambiente multifuncional, preparado para atender diferentes necessidades dos cursos da área de Letras. Entre os equipamentos disponíveis estão computadores, mesa de reuniões, data show, televisão e espaços específicos para orientação e trabalho docente, criando uma infraestrutura completa e moderna.

Com essa estrutura, a ENS oferece um cenário favorável ao desenvolvimento de pesquisas, elaboração de trabalhos de conclusão de curso e execução de projetos de extensão. O espaço também se apresenta como um ponto de encontro para professores e estudantes, estimulando a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento.

Melhorias para a comunidade

Na cerimônia, a reitora em exercício, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, ressaltou que a inauguração do novo laboratório representa um avanço para toda a universidade.

“É uma conquista que realizamos juntos. Este espaço não é apenas para os professores, mas principalmente para os estudantes e para a sociedade. Vejo aqui uma equipe unida, que luta pela universidade, e é esse mesmo esforço que temos feito na gestão superior. Este laboratório é mais um passo importante nessa construção. Parabenizo todos os envolvidos e reforço que a gestão continuará aberta para apoiar novas demandas e garantir que esses investimentos resultem em benefícios reais para a formação acadêmica”, destacou.

A inauguração representa um marco para o curso de Letras da instituição. A expectativa é que o novo espaço contribua diretamente para a elevação da qualidade do ensino e da produção científica, refletindo também em resultados ainda mais positivos nas avaliações futuras.

Durante a inauguração, o diretor da Escola Normal Superior (ENS), Prof. Dr. Otávio Rios, destacou a relevância do novo espaço.

“Há quatro anos assumimos o compromisso de fortalecer a ENS e transformar o curso de Letras, que até então não tinha um espaço de referência. Hoje viramos essa página com a entrega do Laboratório de Estudos da Linguagem, um ambiente multifuncional que vai servir de apoio para professores e alunos em suas atividades acadêmicas. Essa conquista só foi possível graças ao apoio da gestão superior, que entendeu a importância desse investimento e viabilizou a obra em tempo recorde. É um marco para a unidade e para o curso de Letras”, afirmou.

Também participaram da cerimônia o Prof. Me. Claudio Barros Vitor, que representou o pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Fábio Carmo; o responsável docente pelo Laboratório de Estudos da Linguagem, Prof. Dr. Carlos Renato Rosário de Jesus, representando o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Roberto Sanches Mubarac Sobrinho; o coordenador de Qualidade de Ensino da Escola Normal Superior, Prof. Dr. Márcio Gonçalves dos Santos; e a coordenadora do curso de Letras – Língua Portuguesa, Prof.ª Dra. Claudiana Nair Pothin Narzetti.