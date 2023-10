Escola Ribeirinha está desabando devido ao fenômeno ‘Terras Caídas’ na comunidade Furo do Paracuuba em Iranduba; assista

Amazonas – Moradores da comunidade Furo da Paracuuba em Iranduba no Amazonas, passaram por momentos de desespero na noite desta quarta-feira (4), quando parte de um colégio municipal começou a desabar devido ao fenômeno das ‘Terras Caídas’. Várias casas do local já apresentam rachaduras e eles temem que a comunidade desapareça semelhante ao desbarrancamento ocorrido em Beruri.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, moradores mostraram o estado das casas e pediram ajuda alegando estarem com medo de que uma tragédia acontecesse. Na noite de hoje parte da escola cedeu e alguns moradores estavam nas proximidades.

A Defesa Civil do Estado do Amazonas informou que em virtude do risco eminente de um desbarrancamento devido a estiagem severa associada ao fenômeno de terras caídas, a Defesa Civil de Iranduba há 2 semanas atrás interditou aquela área e solicitou que as famílias daquela localidade do Furo do Paracuuba deixassem suas casas por se tratar de uma área de risco.

O órgão informou também que amanhã (5), uma equipe de agentes da defesa civil e da secretaria de assistência social estarão no local para tentar retirar os moradores que ainda se encontram lá e levá-los para um aluguel social.

“Reforçamos a importância de que a população esteja atenta às recomendações da Defesa Civil e evite áreas de risco durante períodos de seca”, destacaram em nota.

Ainda não há informações sobre os prejuízos desse desabamento de hoje.

Veja o momento do desabamento da escola:

