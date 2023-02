Escolas do Grupo de Acesso B são as primeiras a desfilar na Passarela do Samba em 2023

Redação AM POST

Oito agremiações do Grupo de Acesso B abriram a temporada 2023 de desfiles das escolas de samba de Manaus no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, na noite de ontem (16/02) e início da madrugada desta sexta-feira (17/02).

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Leões do Barão de Açu abriu o desfile com o enredo “Manaus, Calor? Só o humano”, que exaltou, principalmente, a gastronomia manauara, ao buscar retratar as emoções de um turista em Manaus.

A escola desfilou com sete alas, mais a bateria “Leões indomáveis” e a alegoria “Manaus meu encanto”.

A segunda a se apresentar foi o Grêmio Recreativo Escola de Samba Gaviões do Parque, que homenageou a secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, irmã do prefeito de Manaus, David Almeida.

Com sete alas, mais a bateria “Funcionários da Semed” e a alegoria “ABC – A beleza do aprendizado”, a escola fez uma homenagem a todos os professores e à arte de ensinar por meio da história da educadora e gestora Dulce Almeida.

Em seguida, foi a vez do Grêmio Recreativo Escola de Samba Meninos Levados brilhar, com o enredo que homenageou os tempos áureos da escola de samba Sem Compromisso, que já figurou entre as grandes do Grupo Especial de Manaus.

Com o enredo “Meninos Levados conta a História da Sem Compromisso nos Dias de Glória”, distribuído em 11 alas, mais a bateria e duas alegorias – o carro abre-alas “Hotel Cassina” e o tripé “Joana Galante” -, a escola retratou os grandes desfiles apresentados pela Sem Compromisso na avenida Djalma Batista e no Sambódromo.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Império do Mauá levou o enredo “Amor de Coração” para a avenida, retratando tanto o sentimento quanto a saúde do coração.

A agremiação contou sua história de amor na Passarela do Samba, por intermédio de nove alas, comandadas pela bateria “Bate Forte Coração” e a alegoria “Coroa Coração Imperium”.

Em seguida, foi a vez do Grêmio Recreativo Escola de Samba Legião de Bambas passar pela avenida com sua homenagem ao maestro amazonense Claudio Santoro, que ganhou o mundo com suas composições.

Em 11 alas, mais a bateria e três alegorias “Orquestra Sinfônica” – o abre-alas com o cachorro símbolo da agremiação, o carro alegórico “Orquestra Sinfônica e o Teatro Amazonas” e o tripé “Tempos difíceis”, que trazia uma bruxa -, a escola mostrou a vida e obra de Claudio Santoro no local que abriga um liceu de artes que leva seu nome.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Ipixuna uniu Carnaval e boi-bumbá ao levar a lenda “Karu: Toda arte e poesia” à Passarela do Samba, em uma homenagem ao boi-bumbá Caprichoso.

Em 12 alas, comandadas pela bateria “Garraça – Marujada de Guerra”, e três alegorias – “Culto a Ápis”, “Do Maranhão ao Amazonas” e “Rituais”, a escola mostrou que boi-bumbá dá samba na avenida.

Mostrando que a alegria está presente nas pequenas coisas da vida, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Coophasa levou ao Sambódromo, o enredo “No reino da alegria… Brilham as cores da folia”.

Em oito alas, ao ritmo da bateria “Sinfonia da Corte” e com o tripé alegórico “O Reino da Alegria na Era Monocromática e o Mensageiro da Esperança”, a escola deu o recado que Carnaval tem tudo a ver com alegria e felicidade.

Encerrando a primeira noite de desfiles, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Cidade Nova enveredou pelos caminhos das religiões afro-brasileiras com o enredo “Cidade Nova é fogo e Justiça, Xangô no reino do Norte”.

Xangô e sua corte foram apresentados em 10 alas, ao comando da bateria “Entre todos os reinos”, mais duas alegorias: “Xangô, o Rei Absoluto” e “Festa na Pedreira”.

Nesta sexta-feira (17/02), os desfiles das escolas de samba no Sambódromo continuam com a apresentação das agremiações do Grupo de Acesso A. No sábado (18/02), é a vez de conferir o show das oito escolas de samba do Grupo Especial.