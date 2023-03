Escolas públicas do Amazonas podem ser equipadas com detectores de metais

Redação AM POST

Um Projeto de Lei (PL) propõe equipar as escolas públicas do Amazonas com detectores de metais. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Felipe Souza (Patriota) na semana passada.

O PL que já começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ainda passará por análise das comissões.

Na proposta, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), fica responsável por identificar e recomendar às unidades escolares as adequações necessárias de segurança.

Aos PMs também fica estabelecido a descrição quantitativa e operacional dos equipamentos de segurança a serem utilizados, bem como realizar treinamento aos agentes de apoio educacional para manuseio dos equipamentos adequadamente.

O autor do projeto, Felipe Souza disse que o aumento da violência com armas brancas e de fogo nas escolas justifica a propositura.

“Esta iniciativa tem a finalidade de dar mais tranquilidade para os pais, alunos e profissionais da educação, coibindo o acesso de armas nas dependências escolares e aumentando a segurança de todos que nela frequentam”, afirmou o parlamentar.

Confira a proposta completa

Proposta de Detectores de Metais – Aleam