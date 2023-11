Escoteiro do AM ganha a mais alta condecoração dos Escoteiros do Brasil após salvar vida de colega na escola

O jovem Henrique Gabriel, integrante do movimento escoteiro no Amazonas, ao chegar na escola onde estuda, se deparou com um colega de sua sala de aula em convulsão, no chão e desacordado.

O jovem escoteiro não exitou em colocar em prática todos os conhecimentos de primeiros-socorros aprendidos ao longo dos anos no escotismo. Em um ato heróico, Henrique realizou todas as manobras de contenção e conseguiu reverter o quadro estabilizando a vítima, e em seguida acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O feito rendeu ao escoteiro um reconhecimento nacional dos Escoteiros do Brasil que no mês passado conquistou a medalha Cruz de Valor Caio Vianna Martins, em alusão ao escoteiro paulista Caio Viana Martins, que mesmo ferido após um grave acidente de trem, em 1938, conseguiu salvar a vida de vários colegas vitimas do acidente.

Henrique Gabriel é integrante da tropa sênior, jovens de 15 a 18 anos, do 01º AM Grupo Escoteiro Murilo Braga. Todo o processo para o reconhecimento do ato heróico foi minuciosamente analisado e avaliado pela Diretoria Executiva Regional dos Escoteiros do Brasil – Amazonas, o conselho de administração nacional (CAN) e a Diretoria da unidade escoteira, que deu prosseguimento à análise do caso, resultando na autorização para a concessão da medalha.

