Espaços culturais do Amazonas irão funcionar em horário diferenciado no Natal e Ano Novo

Em razão do encerramento das programações culturais que integram “O Mundo Encantado do Natal” e das festividades de fim de ano, a visitação turística aos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa terão funcionamento diferenciado a partir desta sexta-feira (23/12).

O Largo de São Sebastião permanece com a cenografia e a ambientação natalina até o dia 6 de janeiro de 2023. No entanto, nesta sexta-feira (23/12) será o encerramento da Casa do Biscoito, da Fábrica do Papai Noel, Passaporte Natalino, Feira Povos Criativos – Edição Natal, do espetáculo “O Encanto do Natal” no Teatro Amazonas e demais atividades culturais do “O Mundo Encantado do Natal”.

Teatro Amazonas

• Sexta, dia 23 de dezembro – visitação das 9h às 13h

• Dias 24, 25 e 26 de dezembro – sem visitação

• Dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro de 2023 – sem visitação

Centros culturais

• Dias 24, 25, 26, 31 de dezembro e 1º e 2 janeiro de 2023 – não terão funcionamento

Museus

• Dias 24, 25, 26, 31 de dezembro e 1º e 2 janeiro de 2023 – não terão funcionamento

_(*) com exceção do Museu do Seringal, que funcionará no dia 2 de janeiro de 2023, das 9h às 16h_

Parques Públicos estaduais

• Horário normal de funcionamento, das 6h às 22h