Espaços culturais informam alterações nos horários de funcionamento durante o feriado

Alguns dos locais culturais da cidade de Manaus terão horários de funcionamento diferentes nesta semana. As mudanças ocorrem devido aos feriados do Dia da Independência e da Elevação do Amazonas à Categoria de Província.

As alterações serão nos dias 7 e 8 de setembro, já que o feriado do dia 5 de setembro – Elevação do Amazonas à Categoria de Província – foi transferido para o dia 8 de setembro pelo Governo do Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Teatro Amazonas, os horários permanecem normais no dia 5, abrindo para visitação das 9h às 17h. Nos dias 7 e 8 de setembro, o horário de funcionamento será das 9h às 13h. No domingo (10/09), o espaço estará fechado para visitação.

A programação do Palacete Provincial sofrerá alterações apenas nos dias 7 e 8 de setembro. Nesses dias, o local estará aberto das 9h às 13h. Nos outros dias, as visitas ocorrerão normalmente, até as 17h. O local abriga o Museu da Imagem e do Som, o Museu de Numismática do Amazonas, o Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado, além da Exposição de Arqueologia.

Os Centros Culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça seguirão a mesma linha, reduzindo seu horário habitual de 9h às 17h para funcionar apenas até as 13h nos dias 7 e 8.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Museu do Seringal Vila Paraíso também terá seu horário reduzido nos dias 7 e 8 de setembro. Em vez de funcionar de 9h às 16h, o espaço encerrará suas atividades às 13h. Nos outros dias da semana, os horários permanecerão os mesmos.

O Centro Cultural Povos da Amazônia estará fechado para visitação na quinta e sexta-feira (07 e 08 de setembro). A Galeria do Largo, que funciona de terça a domingo das 15h às 20h, não terá alterações em seu horário, funcionando normalmente durante toda a semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações sobre a agenda dos espaços culturais do Amazonas, o público pode acessar o Portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (http://cultura.am.gov.br) e acompanhar as redes sociais (@culturadoam).

Redação AM POST