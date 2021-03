Esperança: Manaus recebe cinco pacientes com Covid-19 de Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas realizou, na tarde desta sexta-feira (05/03), a transferência de cinco pacientes do município de Coari (distante 363 km) para tratamento da Covid-19 em Manaus. Após o desembarque, os transferidos foram levados para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, unidade referência no combate à Covid-19 no estado do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Antes de serem embarcados os pacientes passam por uma avaliação, para saber se podem ou não seguir viagem. O processo de transferência é acompanhado do início ao fim pela Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), como explica a enfermeira da Gerência de Pessoa com doenças Crônicas, Mônica Batista.

“Tudo começa com o município sinalizando que há pacientes em estado moderado. A Central de Regulação confere a questão dos leitos, de como receber esses pacientes. Em seguida, preparamos o avião para esse perfil de paciente, junto com a FAB. Chegando aqui, nós recebemos o paciente e enviamos a ambulância para fazer o transporte até a unidade de destino”, explica a enfermeira

Os pacientes desembarcaram da aeronave C-105, por volta de 14h, na base da Força Aérea Brasileira (FAB), localizada no Aeroporto Ponta Pelada, zona sul de Manaus. A transferência integra uma operação conjunta entre o Governo do Amazonas e o governo federal, iniciada ainda no mês de janeiro.

Continua depois da Publicidade

Total – Com mais essa transferência, o número de pacientes transferidos do interior do Amazonas para a capital chegou a 60. Transferências desse tipo vêm sendo realizadas desde o dia 13 de fevereiro.

*Com informação da Assessoria de Imprensa