Esporte: Wilson vai ampliar o ‘Campeões da Vila’ e reformar mais 21 complexos esportivos no Amazonas

O esporte no Amazonas continuará avançando com Wilson Lima (União Brasil) reeleito. O Plano de Governo para o segundo mandato do governador prevê a ampliação de modalidades esportivas do projeto Campeões da Vila e a revitalização de mais 21 complexos esportivos na capital e no interior do estado.

“O esporte é um aliado no combate à violência e ajuda no desenvolvimento de habilidades que podem mudar a vida de crianças e adolescentes. É por isso que vamos dar mais condições para a realização de práticas esportivas, além de investir em patrocínios e na infraestrutura”, disse Wilson.

O objetivo é promover a prática esportiva e alcançar atletas de alto rendimento e também os amadores. No segundo mandato de Wilson Lima, o projeto Campeões da Vila, que funciona dentro da Vila Olímpica de Manaus, vai passar a ofertar aulas gratuitas de natação, arco e flecha e kart; atualmente são desenvolvidas mais de 10 modalidades.

As 21 revitalizações em complexos esportivos contemplam campos de futebol em diversas zonas da capital, reforma no CSU Alvorada e no CDC da Redenção, além da construção do Complexo Esportivo Campo São Paulo no município de Parintins. O governo Wilson já revitalizou nove complexos esportivos em Manaus.

Para os atletas que atuam de forma profissional, o plano prevê ampliar o apoio com passagens aéreas para a participação em campeonatos fora do estado e patrocínio esportivo. Além disso, o Bolsa Esporte, projeto criado por Wilson Lima, irá beneficiar 430 esportistas com bolsas que variam de R$ 400 a R$ 3 mil.

O Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que atualmente alcança sete mil crianças e adolescentes em Manaus e do interior do estado, será implantado para novos municípios, alcançando mais pessoas. Além disso, o novo mandato de Wilson vai aumentar o apoio às federações esportivas, como a de futebol.

No governo Wilson, os times de futebol masculino e feminino do Amazonas receberam patrocino histórico de R$ 5 milhões, por meio da Federação Amazonense de Futebol (FAF). Os recursos contemplaram competições da base ao profissional, em níveis locais, regionais e nacionais,

Equipar e potencializar a prática de esportes nos Centros de Convivência da Família também está previsto no plano que norteará o segundo mandato de Wilson Lima. Os projetos Respirar, Escolinha nos Bairros, Mais Futevôlei nos Bairros, além do fomento a instituições também serão reforçados.