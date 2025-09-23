Estágio exclusivo para pessoas com TEA tem inscrições prorrogadas até sexta (26)

Notícias do Amazonas – O prazo de inscrições para o processo seletivo de estágio de graduação exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi prorrogado até sexta-feira (26). A data, inicialmente prevista para encerrar em 22 de setembro, foi estendida para permitir a participação de mais estudantes.

O anúncio ocorreu durante agenda institucional na Semana de Inclusão, em Tefé, pelo diretor da Escola Superior da Defensoria (Esudpam), defensor público Helom Nunes. “Na Defensoria, o nosso coração também é azul. Essa é uma oportunidade de receber estagiários autistas, fortalecer a inclusão e construir uma instituição cada vez mais diversa e justa”, afirmou.

A seleção integra o projeto “Nosso Coração Também é Azul”, lançado em 2019, referência pioneira no país ao ofertar estágios a estudantes autistas com acompanhamento multiprofissional. O edital prevê três vagas e formação de cadastro reserva, além de acompanhamento psicossocial periódico durante todo o período de atuação. A bolsa é de R$ 1.050,54, somada a R$ 220,00 de auxílio-transporte, com carga de 20 horas semanais.

Como participar

Podem se inscrever estudantes a partir do 5º período, matriculados em instituição reconhecida pelo MEC. Até sexta-feira (26), é necessário enviar para o e-mail [email protected] os seguintes documentos digitalizados: documento de identificação com foto, currículo, histórico escolar, declaração de matrícula e laudo médico de suporte nível 1.

A condução do processo fica a cargo do Centro de Estágio Acadêmico (CEA), com análise de histórico escolar, currículo e entrevista. Experiências em projetos de extensão ou pesquisa também serão consideradas. Para o defensor público-geral, Rafael Barbosa, a iniciativa preserva o legado da defensora Flávia Lopes (in memoriam). “A retomada do projeto confirma o compromisso da Defensoria com a inclusão e o acolhimento, que são forças transformadoras da nossa instituição”, destacou