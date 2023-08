Estefany Nascimento se destaca entre candidatos ao Conselho Tutelar de Manacapuru

Com o número 21, Estefany Nascimento, 24 anos, é uma das candidatas que disputam uma vaga para o Conselho Tutelar no município de Manacapuru. No dia 1º de outubro deste ano vão acontecer as eleições para o cargo de Conselho Tutelar em diversos municípios do Amazonas.

Formada e atuando como nutricionista, Estefany já trabalhou na assistência social do município, coordenando o atendimento à crianças e adolescentes no acolhimento municipal de Manacapuru SAICA DONA BIA. A jovem trabalha ativamente com palestras nos CRAS do município e presta serviços em ações sociais com o público mais vulnerável.

Trabalhando com crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade há mais de 1 ano e 5 meses, Estefany foi promovida de técnica na assistência social, para o cargo de coordenadora em apenas 4 meses, sempre mostrando o compromisso e dedicação no trabalho.

O conselheiro tutelar tem como objetivo atender queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos, além de orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos. Aplica as medidas protetivas pertinentes a cada caso.