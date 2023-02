Estudante amazonense atinge nota máxima na redação do Enem

Redação AM POST*

O estudante amazonense Luiz Henrique Nogueira, de 18 anos, alcançou nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O resultado da prova foi divulgado na última quinta-feira (9) e está disponível para consulta na Página do Participante. A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas quanto privadas no Brasil.

“Por me identificar bastante com a área de tecnologia, minha meta é conseguir a aprovação no curso de Engenharia da Computação”, revela Luiz Henrique, que ainda não decidiu em qual instituição irá se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do Ministério da Educação (MEC) que seleciona os estudantes por meio da nota do Enem.

A preparação de Luiz iniciou em 2019 quando, por conta própria, começou a fazer as provas do Enem para testar seus conhecimentos. Nessa época, ele chegou a alcançar 670 na redação. Em 2022, ele entrou no Vetor Centro de Estudos e passou a contar com o suporte da equipe pedagógica do cursinho.

E o treino de redação fez toda a diferença para a evolução do aluno. Ele acreditar que estava preparado para os temas que caem nas provas também foi essencial para alcançar o resultado.

“Para isso, ter repertório é essencial, ter conhecimento de mundo, e isso não é difícil, temos diversas fontes confiáveis de informações, livros, revistas e documentários”, comenta o aluno do Vetor.

A dica dele para quem está iniciando a jornada de preparação para as provas é saber conciliar a rotina. “Não adianta passar horas e horas do dia estudando, é preciso também reservar momentos do dia para fazer o que gosta e se cuidar. Assim você chega lá”, aponta Luiz Henrique.

Redação nota 1000

Segundo o professor de redação e língua portuguesa do Vetor Centro de Estudos, Augusto César, para um aluno conquistar uma redação nota 1000 precisa ter conhecimento de estrutura de texto.

“Muitos alunos pecam achando que tem que adivinhar o tema que vai cair na prova, mas não adianta se eles não sabem construir um texto”, avalia o professor.

Ele explica que uma redação nota 1000 possui uma boa introdução, um desenvolvimento de texto com bons argumentos, e uma conclusão que tenha uma proposta de intervenção que resolva o problema que foi pedido. Além disso, é preciso ter um repertório sociocultural que esteja de acordo com o tema solicitado.

“E, principalmente, conhecimento da gramática, como por exemplo, saber usar acento gráfico, crase e a vírgula. Tudo isso influencia na nota da redação”, enfatizou Augusto César.

Sisu

As inscrições para o Sisu estão previstas para acontecer entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Para se candidatar, os estudantes precisam ter prestado o Enem 2022 e não ter zerado na redação.

Os interessados devem fazer a inscrição no site https://acessounico.mec.gov.br/sisu, onde poderão escolher até duas opções de cursos. O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 28 de fevereiro.