Estudante amazonense de 10 anos é escolhido para participar do quadro ‘Pequenos Gênios’ do programa Domingão com Huck

Um estudante amazonense da rede pública estadual, identificado como Luan Gama, de 10 anos, foi selecionado para participar do quadro ‘Pequenos Gênios’ com Luciano Huck. O programa vai ao ar neste domingo (9), às 17h (horário de Manaus), no programa “Domingão com Huck”.

Segundo o Governo do Amazonas, Luan Gama foi selecionado entre diversos alunos do país e será a primeira criança a representar o Estado na atração da Rede Globo. Natural da capital amazonense, o menino estuda na Escola Estadual (EE) Libertador Simon Bolívar, localizada na Zona Centro-Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atração da Globo reúne estudantes de diferentes estados. Para Luan, a expectativa de participar da disputa é grande. “Convido todos a assistirem domingo e, também, a torcerem por mim. Eu vou representar nosso estado sendo um dos Pequenos Gênios de 2023. Estou muito feliz com essa oportunidade”, disse ele.

“Às vezes, eu falava a resposta correta primeiro que os participantes e pedi para a minha mãe me inscrever”, relatou o menino ao contar como percebeu que tinha a habilidade de resolver as expressões matemáticas apresentadas no programa com facilidade.

Para a mãe de Luan, Lara Gama, a seleção do filho para participar do programa foi uma surpresa. “Eu realmente fiquei surpresa. Fiz uma inscrição muito despretensiosa. Preenchi o formulário de forma bem básica. Eles não só analisaram a inscrição do meu filho, como entraram em contato de forma remota, fizeram entrevistas e testes à distância, e depois chegou a notícia da seleção”, lembrou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o aluno está no 5º ano do Ensino Fundamental. Entre as principais habilidades dele destacam-se: o conhecimento das bandeiras e localização de todos os países do mundo e o domínio de cálculos matemáticos. Ele também soletra palavras, de alto nível de dificuldade, de trás para frente.

Redação AM POST