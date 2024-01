Estudante da UEA integra equipe campeã em competição global de inovação tecnológica

Notícia do Amazonas – Guilherme Correia Tapajós Araújo, estudante do 6º período de Sistemas de Informação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), celebra a vitória da equipe na categoria “People’s Choice Award” durante a competição global Tech4Good, promovida pela Huawei. O projeto inovador, intitulado “TrashTrack”, destacou-se entre mais de 150 participantes de todo o mundo, sendo escolhido como um dos 10 finalistas.

A equipe vitoriosa é composta por talentosos estudantes de diversas universidades brasileiras, incluindo Ana Júlia Mendes, Gabriel Izaac Norberto de Carvalho, Helen Bento Cavalcanti, Jenifer Toledo, Julianna Maria dos Reis e Stéfany Coimbra. Juntos, apresentaram uma solução criativa para o gerenciamento sustentável de resíduos urbanos, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 e 11 da ONU.

O reitor da UEA, André Zogahib, expressa orgulho pela conquista, destacando a importância da colaboração entre as universidades. “Estamos orgulhosos de que a UEA seja reconhecida como uma instituição que fomenta talentos capazes de impactar positivamente o cenário internacional de inovação. Esta vitória ressalta o potencial dos nossos alunos em contribuir globalmente para soluções tecnológicas sustentáveis”, afirmou.

Guilherme Araújo, o estudante da UEA, enfatiza sua satisfação em contribuir para o sucesso da equipe. “Além disso, estou muito orgulhoso pelo nosso trabalho ser reconhecido e pelo público que votou em nós nos presentear com a oportunidade de mostrar a solução a grandes investidores na China e melhorá-la para contribuir com a comunidade”, ressaltou.

A premiação não apenas reconhece o talento da equipe, mas também oferece oportunidades de capacitação. Guilherme e seus colegas serão agraciados com uma viagem à China, onde participarão de eventos, receberão mentoria e terão a chance de estabelecer contatos com investidores chineses e internacionais.

