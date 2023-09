Estudante do Liceu Cláudio Santoro realiza sonho de tocar piano no Teatro Amazonas, em ensaio da Filarmônica

Com habilidades para o aprendizado da música, Lucas Herrera, de 12 anos, aluno de piano do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, do Governo do Estado, conseguiu realizar um dos seus maiores sonhos: tocar piano no Teatro Amazonas. Ele foi convidado pelos maestros da Orquestra Amazonas Filarmônica, Luiz Fernando Malheiro e Marcelo de Jesus, para conhecer os bastidores dos ensaios.

Mesmo com pouca idade, o aluno do curso de piano, que veio do Rio de Janeiro com a família para morar em Manaus, já vem encantando os familiares e os professores da instituição, que compõem os Corpos Artísticos do Estado. Há um ano estudando no Liceu, Lucas descreveu o encontro como uma sensação de felicidade e honra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi muito bom conhecer o maestro, eu fiquei nervoso e feliz ao mesmo tempo, porque é um grande maestro. Nós tocamos uma das peças mais conhecidas de Mozart, que é a marcha turca. Ele me incentivou, além de me mostrar outras maneiras de tocar a música”, comentou sobre o encontro com Marcelo de Jesus.

Segundo Melissa Herrera, mãe de Lucas, aos três anos, o filho pediu para aprender piano, sem nunca ter tido contato com o instrumento musical e sem influência na família. Com 10 anos, em um evento, Lucas tocou o instrumento para mãe e explicou que aprendeu sozinho. Foi quando ela comprou um piano usado e ele passou a praticar durante a pandemia.

Após descobrir que o filho tem um ouvido absoluto (habilidade de uma pessoa identificar ou recriar uma dada nota musical, mesmo sem ter um tom de referência), Melissa, ao chegar a Manaus, procurou o Liceu para desenvolver as habilidades do menino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando a gente chegou a Manaus, eu tive a oportunidade de conseguir uma vaga no Liceu, o que ajudou muito ele, porque foi uma grande mudança, era a primeira vez dele tendo aula ao vivo. A professora Celi, do Liceu, foi fundamental para esse desenvolvimento. Todas as quartas-feiras ele já fica ansioso para ir para as aulas. Então tem sido uma oportunidade única”, explicou.

Encontro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o destaque nas aulas do Liceu, Lucas foi convidado para conhecer os bastidores da Orquestra e tocou Mozart com o maestro adjunto da Amazonas Filarmônica, Marcelo de Jesus. O regente ressaltou que o incentivo do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, tem sido primordial para descobrir e aperfeiçoar talentos de crianças no estado.

“O Lucas é uma criança especial no sentido de que ele tem o dom, tem o talento nato. A mãe dele me contou a história de como ele aprendeu a tocar, de sentar ao piano e já saber as notas e isso não é algo que todo mundo tem. Nós que temos uma caminhada profissional um pouco maior, temos a obrigação de incentivar, então tendo o apoio da família, o nosso incentivo e apoio do Liceu, só vai fazer com que ele cresça cada vez mais”, disse o maestro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lucas disse ainda que está cada vez mais empolgado, em busca do aperfeiçoamento para um dia compor os Corpos Artísticos do Estado e se apresentar oficialmente no palco do Teatro do Amazonas.

“Eu quero muito tocar profissionalmente no Teatro, é um dos meus maiores sonhos, porque, com certeza, pode me levar muito longe na carreira musical. Vou continuar estudando, decidi continuar no Liceu e tenho certeza que só vou progredir”, pontuou.

Melissa, que acompanhou o encontro no Teatro, se emocionou e ressaltou que nada seria possível se não fosse o trabalho e o desempenho dos professores do Liceu.

“Fiquei muito emocionada em ver meu filho tocando com o maestro Marcelo. Esse encontro foi uma ótima oportunidade para o crescimento profissional e pessoal dele. É uma forma dele saber que pode ir muito longe. A gente só está aqui porque as portas foram abertas do Liceu, e eu sou eternamente grata por tudo que fazem pelo meu filho e pelo incentivo que essa escola aqui do Amazonas vem dando, e o guiando pelo caminho do bem, pelo caminho da música”, emocionou-se.

Redação AM POST