Estudante selecionado para ensino médio técnico comemora oportunidade viabilizada pelo Governo do Amazonas

Com expectativas a mil, o estudante Thiago Andrade, 15, se prepara para iniciar o ano letivo na Fundação Matias Machline. O adolescente foi um dos 368 contemplados no convênio firmado, nesta segunda-feira (30/01), pelo Governo do Amazonas com a instituição de ensino para garantir acesso a vagas de ensino médio técnico profissionalizante.

Thiago iniciará no dia 6 de fevereiro o ensino médio técnico de informática. Ele relembra a sensação que sentiu no dia em que soube haver sido selecionado para uma das vagas, e compara com a felicidade de vencer uma Copa do Mundo de futebol.

“Meu pai recebeu a notícia. Me senti como se estivesse na Copa. Eu fiquei muito feliz. Sinto-me muito honrado pelo esforço que tive. Em algumas noites, dormia às 5h e acordava às 8h, para estudar. Me alegro muito por haver alcançado meu objetivo”, disse o estudante, cheio felicidade.

O adolescente foi um dos estudantes selecionados que receberam o kit de material escolar, composto por livros do ano letivo e fardamento, das mãos do governador Wilson Lima, durante a solenidade de assinatura do convênio. Agora ele já se prepara para iniciar a nova fase da vida estudantil.

“Vou aprender coisas novas. Vou ter que me esforçar mais por ser um ensino em tempo integral. Agora terei que acordar mais cedo, viver uma nova rotina. Certamente, isso vai impactar bastante o meu futuro”, concluiu Thiago Andrade.

Critério de seleção

De acordo com a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, o critério para seleção dos alunos da rede estadual de ensino para as vagas na Fundação Matias Machline levou em consideração as médias escolares e o percentual de frequência acima de 85% no ano letivo de 2022.

“Hoje, o Governo do Amazonas e a Fundação firmam um convênio para que possam ser ofertadas 368 vagas a alunos da rede pública de ensino, que tiveram as maiores médias durante esse ano de 2022. É uma grande oportunidade que o governador Wilson Lima, junto ao presidente da fundação, abrem frente um caminho para alunos que tenham realmente essa aptidão para a área tecnológica”, pontuou a secretária.