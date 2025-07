Estudantes da UEA em Tefé lançam podcast para popularizar temas históricos na Amazônia

Notícias do Amazonas – Estudantes do curso de História do Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest/UEA), da Universidade do Estado do Amazonas, estão utilizando a linguagem digital para democratizar o acesso ao conhecimento histórico. Com 12 episódios já disponíveis nas principais plataformas de áudio, o podcast Trilhas da História se destaca por levar temas relevantes da área de forma acessível à comunidade acadêmica e à população de Tefé e de municípios vizinhos.

Coordenado pelos professores Dr. Daniel Lima e Dr. Luciano Teles, o projeto une ensino, pesquisa e extensão universitária, abordando temas como “A liberdade na província do Amazonas”, “O trabalho na Amazônia: entre a liberdade e a escravidão”, “Geografia e leitura do mundo” e “Arte e ciência: produzindo conhecimento na Amazônia”.

De acordo com o professor Daniel Lima, o podcast nasceu como uma resposta ao cenário de desinformação nas redes sociais. “Tem sido uma forma de aproximar a universidade da sociedade. Muitas vezes, o conhecimento acadêmico não chega a quem mais precisa. O Trilhas da História contribui com o bem comum e, ao mesmo tempo, promove trocas importantes com os ouvintes”, afirmou.

O projeto-piloto surgiu na Rádio Web Xibé, sediada no Cest/UEA, e já alcança ouvintes em diversas localidades do Amazonas, como Fonte Boa, Santo Antônio do Içá, Japurá, Uarini, Coari, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Manaus. Também há registros de acessos em cidades como Belém, Macapá, Brasília, São Paulo, e até em países como Estados Unidos, Alemanha e França.

A segunda temporada do podcast tem estreia marcada para 14 de agosto de 2025, com novos episódios que contarão com a participação de pesquisadores de história e áreas afins. A proposta é aprofundar debates sobre temas atuais e históricos, promovendo uma escuta crítica e plural, comprometida com o saber científico e com as múltiplas realidades da Amazônia.

Os episódios estão disponíveis no Spotify e YouTube. Para ouvir, acesse:

