Estudantes da zona Leste de Manaus participam de palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente

Notícias do Amazonas – Na manhã desta sexta-feira (29), cerca de 70 alunos do 7º ao 9º ano da Escola Municipal Antonina Borges de Sá, no bairro São José, zona Leste de Manaus, participaram de uma palestra especial sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A ação faz parte do programa “Esmam vai às escolas”, promovido pela Prefeitura de Manaus em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) e o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

PUBLICIDADE

Educação cidadã nas escolas

A atividade foi organizada pelo Núcleo de Parcerias Institucionais (Nupi) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e teve como objetivo aproximar a Justiça da comunidade escolar, levando informações acessíveis sobre os direitos e deveres da juventude.

Durante o encontro, o magistrado Marcelo Cruz destacou que o ECA deve ser compreendido como uma ferramenta de cidadania. “O Estatuto não é apenas um documento legal, é um instrumento de transformação social. Quando os jovens entendem seus direitos e responsabilidades, eles passam a atuar de forma mais consciente na sociedade”, afirmou.

Justiça mais próxima da juventude

O coordenador do Nupi, Ricardo Simões, ressaltou que a iniciativa integra um esforço coletivo para ampliar o alcance da educação cidadã. “Queremos dialogar com os estudantes de maneira simples e clara, mostrando que o Judiciário está ao lado da sociedade, especialmente da juventude”, destacou.

PUBLICIDADE

Voz dos estudantes

De acordo com a Prefeitura de Manaus, os alunos participaram ativamente da palestra, fazendo perguntas e compartilhando reflexões. Jonathan Andrade, de 15 anos, estudante do 9º ano, avaliou a experiência como um aprendizado valioso. “Aprendi que nós, adolescentes, temos direitos, mas também deveres. Isso faz a gente pensar melhor nas nossas atitudes do dia a dia”, comentou.

A ação deve ser levada para outras unidades da rede municipal, ampliando o alcance do projeto e incentivando a formação cidadã de mais jovens em Manaus.

Veja também: Amazonas registra aumento de casos de síndrome respiratória grave em crianças, diz Fiocruz

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On