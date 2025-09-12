Estudo aponta que desmatamento é responsável por cerca de 75% da diminuição de chuvas na Amazônia

Notícias do Amazonas – Pesquisadores brasileiros analisaram dados entre 1985 e 2020, usando modelos climáticos que combinam estatísticas de chuva, temperatura máxima, uso do solo, além de concentrações de gases de efeito estufa.

PUBLICIDADE

Eles dividiram a Amazônia Legal em 29 blocos de 300 km × 300 km e separaram os fatores que poderiam influenciar as mudanças no regime climático — desmatamento local, variações globais de temperatura, concentração de gases poluentes, entre outros.

Quanto o desmatamento influencia

O estudo concluiu que cerca de 74% da redução das chuvas na estação seca se deve ao desmatamento. Somente 25% do declínio pluviométrico é atribuído às mudanças climáticas globais.

PUBLICIDADE

Além disso, as temperaturas máximas na estação seca aumentaram em média 2 °C desde 1985. Deste aquecimento, aproximadamente 16,5% é causado diretamente pela perda da vegetação, enquanto o restante é resultado dos efeitos climáticos globais.

Impactos regionais e nacionais

As regiões mais desmatadas apresentam os maiores aumentos de temperatura e as maiores quedas na precipitação.

A pesquisa ressalta que a floresta amazônica exerce papel vital não apenas localmente, mas para o restante do Brasil. A evapotranspiração das árvores ajuda a gerar vapor d’água que, transportado para regiões como o Sudeste e Centro-Oeste, contribui para chuvas nessas áreas.

PUBLICIDADE

Cenários futuros e urgência de ação

De acordo com o Portal Superinteressante, se o desmatamento continuar no ritmo atual, até 2035 pode haver uma nova elevação de temperatura máxima e uma queda ainda maior das chuvas na estação seca, comparado ao início da série histórica analisada.

Os pesquisadores destacam que perdas de cobertura vegetal entre 10% e 40% já têm efeitos perceptíveis. Quanto mais a floresta for reduzida, mais essas mudanças climáticas locais serão intensas.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On