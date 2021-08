“Eu serei o seu servo até o último dia da minha vida”, diz vereador de Manaus a prefeito do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vereador Dione Carvalho, se declarou ao prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, durante festa de aniversário do mandatário, realizada na última segunda-feira (9). O evento contou com a presença de parlamentares influentes do Amazonas como os deputados estaduais Cabo Maciel e Therezinha Ruiz (PSDB).

Em sua fala, Dione disse que Augusto Ferraz mudou sua vida e por isso será seu eterno servo. “Há 25 anos, eu conheci um homem, abaixo de Deus, que mudou completamente a minha vida. Eu era um vagabundo, eu era uma criança e esse homem me resgatou e me salvou das ruas. E eu pedi uma oportunidade, ele me perguntou se realmente eu queria, então ele me deu uma única oportunidade e me levou para trabalhar em sua loja. Prefeito Augusto Ferraz, eu serei o seu servo até o último dia da minha vida. Foi assim que o senhor me ensinou e isso chama gratidão e lealdade”, afirmou o vereador.

A festa foi transmitida nas redes sociais e mostrou em vários momentos os políticos sem máscara e dando mau exemplo.

Therezinha e Maciel desejaram uma boa gestão a Augusto Ferraz e se disponibilizaram em ajudá-lo, enquanto parlamentares na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

