Amazonas

Evento reúne empresas do Polo Industrial e destaca investimentos no Amazonas

Encontro da Sedecti apresentou números do PIM e projetos de expansão de indústrias instaladas em Manaus

Por michael

10/09/2025 às 14:20

polo industrial de manaus

Evento reúne empresas do Polo Industrial e destaca investimentos no Amazonas – Foto: imagem criada por inteligência artificial

Notícias do Amazonas – A segunda edição do projeto Raízes do Investimento foi realizada nesta terça-feira (9), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em Manaus. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), o evento reuniu representantes de empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e destacou resultados e novos investimentos no estado.

Polo Industrial de Manaus em números

De acordo com dados da Sedecti, o PIM concentra atualmente mais de 600 indústrias, responsáveis por cerca de 130 mil empregos diretos e um faturamento anual estimado em 40 bilhões de dólares. Entre os setores de maior relevância em 2025 estão informática, duas rodas, eletroeletrônico e químico, pilares da economia local.

O encontro reforçou a importância da Zona Franca de Manaus não apenas para o Amazonas, mas para toda a região Norte, sendo um motor de geração de empregos, inovação e arrecadação.

Empresas apresentam resultados e projetos

Quatro empresas participaram da edição: Moto Honda da Amazônia, Tutiplast, Novamed e Toca da Pitaya. Cada uma delas apresentou números recentes e planos de expansão:

  • A Honda informou a produção de 872 mil motocicletas no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2024.

  • A Tutiplast destacou investimentos voltados à produção de biomateriais.

  • A Novamed anunciou novas linhas farmacêuticas, incluindo comprimidos orodispersíveis.

  • A Toca da Pitaya apresentou seus planos para lançar a fruta congelada em cubos, ampliando o mercado de alimentos saudáveis.

Aproximação com a sociedade

De acordo com o Portal Encontro das Águas, o secretário executivo da Sedecti, Gustavo Igrejas, destacou que o objetivo do projeto é aproximar a população da realidade do setor produtivo. “É um evento muito importante para mostrarmos à sociedade a relevância das empresas instaladas aqui, que geram empregos e movimentam a economia do estado”, afirmou.

Representantes da Fieam e do Cieam também acompanharam o encontro. A iniciativa terá edições mensais, com novas empresas do PIM apresentando seus resultados e perspectivas de investimento.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

