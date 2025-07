Ex-prefeita de Japurá é notificada pelo TCE-AM para pagar multa por irregularidades em transição de mandato

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) emitiu edital de notificação à ex-prefeita do município de Japurá, Gracineide Lopes de Souza, determinando o pagamento de uma multa no valor atualizado de R$ 92.434,07. A penalidade refere-se a irregularidades identificadas no processo de transição de mandato da prefeitura, conforme estabelecido no Acórdão nº 753/2021, nos autos do Processo nº 10193/2021, sob relatoria do conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa.

Leia mais: Tadeu de Souza rejeita apoiar Omar Aziz em 2026: “Não vou aderir a projeto individualista”

PUBLICIDADE

Confira documentos Multa Ex-prefeita de Japurá

De acordo com o TCE-AM, a notificação segue as disposições do art. 71, inciso III, da Lei nº 2.423/96, e do art. 97 e §2º da Resolução TCE 04/02, além do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A ex-gestora tem o prazo de 30 dias a contar da última publicação do edital para realizar o pagamento da multa.

O valor deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação de Receitas (DAR) avulso, disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ-AM), utilizando o código 5508. A comprovação do pagamento deve ser feita por meio do sistema DEC (Domicílio Eletrônico de Documentos), acessível no endereço https://dec.tce.am.gov.br.