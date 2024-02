Ex-prefeito de Anamã é condenado por desvio de recursos públicos do Fundeb

O juiz federal Thadeu José Piragibe Afonso, da 2ª Vara Federal Criminal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), condenou o ex-prefeito de Anamã, Jecimar Pinheiro Matos, em dezembro do ano passado, por aplicar indevidamente os recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb) no município. A pena estipula cinco meses de detenção em regime aberto e o ressarcimento de R$ 266,7 mil ao cofres públicos.

O magistrado se baseou no processo nº 11.063/2014 do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) que confirmou a má aplicação dos recursos do Fundeb.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), apresentada em 2019, Jecimar Pinheiro Matos aplicou indevidamente as receitas do Fundeb, conscientemente e de forma intencional. A investigação revelou que não houve comprovação de despesa no balancete financeiro do Fundeb, referente ao mês de dezembro de 2013, no valor de R$ 174,6 mil. Além disso, constatou-se a ausência de controle de aquisição e consumo de combustível, com pagamentos no valor de R$ 1,1 milhão à empresa MARIA SOCORRO DA SILVA CASTRO-ME, sem a devida comprovação.

Uso indevido dos recursos públicos

O ex-prefeito também concedeu diárias no valor de R$ 5,2 mil a servidores, sem comprovação de deslocamento. O montante total utilizado indevidamente foi de R$ 1,3 milhão. O juiz federal responsável pelo caso considerou que as evidências apresentadas demonstraram que os valores do Fundeb foram aplicados em desacordo com a legislação vigente.

Punição

A pena determinada pelo juízo foi de 5 meses de detenção em regime aberto, uma pena alternativa que permite que o condenado preste serviços à comunidade. Além disso, Jecimar Pinheiro foi condenado a ressarcir aos cofres públicos o valor de R$ 266,7 mil. A decisão da Justiça Federal reforça a importância de punir aqueles que lesam os recursos destinados à educação, uma área fundamental para o desenvolvimento do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem do Portal AM POST não conseguiu contato com a defesa de Jecimar Pinheiro Matos mas deixa aberto espaço para esclarecimentos.

LEIA DOCUMENTO COMPLETO:SENTENÇA CONDENÇÃO EX-PREFEITO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Consequências do desvio de recursos públicos

O desvio de recursos do Fundeb compromete diretamente a qualidade da educação no município de Anamã. Esses recursos são destinados exclusivamente para a manutenção e desenvolvimento da educação básica, incluindo o pagamento de salários de professores, a compra de materiais escolares e a realização de melhorias nas escolas. Quando esses recursos são desviados, a população é prejudicada diretamente, resultando em uma educação de baixa qualidade e falta de estrutura adequada.

Importância do Fundeb para a educação básica

O Fundeb é um fundo especial destinado à educação, criado com o objetivo de garantir recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino básico em todo o país. Ele é composto por uma parcela da arrecadação de impostos dos estados e municípios, além de recursos federais. Esses recursos são distribuídos de forma equitativa entre os entes federados, levando em consideração o número de alunos matriculados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medidas para evitar desvios de recursos públicos

Para evitar o desvio de recursos públicos destinados à educação, é fundamental uma gestão transparente e eficiente por parte dos gestores municipais. É necessário implementar controles internos rigorosos, que permitam acompanhar a destinação dos recursos e garantir que sejam utilizados exclusivamente para a educação. Além disso, a participação da sociedade no acompanhamento e fiscalização desses recursos é essencial para evitar fraudes e desvios.

A condenação do ex-prefeito de Anamã por desvio de recursos do Fundeb é um exemplo da importância de fiscalizar e punir aqueles que prejudicam a educação e o desenvolvimento do país. O uso adequado dos recursos públicos é fundamental para garantir uma educação de qualidade, que é um direito de todos os cidadãos. É preciso que os gestores públicos exerçam suas funções com ética e responsabilidade, visando sempre o bem-estar da população e o futuro das próximas gerações.

*Com informações do Direto ao Ponto