A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ex-prefeito de Caapiranga é multado após reprovação de contas de convênio pelo TCE-AM

Decisão foi publicada no Diário Oficial da Corte de Contas.

Por Jonas Souza

02/09/2025 às 20:52

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) julgou ilegal e irregular a prestação de contas referente ao Termo de Convênio nº 039/2021, firmado entre a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e a Prefeitura Municipal de Caapiranga.

PUBLICIDADE

Leia mais: Senado aprova mudanças na Lei da Ficha Limpa com apoio de Alcolumbre; texto segue para sanção de Lula

O processo nº 13342/2024 indicou como responsáveis o ex-secretário Petrucio Pereira de Magalhães Junior, concedente do convênio, e o prefeito Francisco Andrade Braz, ex-prefeito do município. Ambos foram multados pela Corte de Contas, que considerou a responsabilidade solidária entre os envolvidos.

PUBLICIDADE

A decisão, proferida pela conselheira relatora Elizângela Lima Costa Marinho, determinou ainda que fosse dada ciência aos gestores, antes do arquivamento do processo. O convênio envolvia transferência voluntária de recursos da Sepror, cuja execução apresentou falhas que motivaram a aplicação das penalidades.

O ex-prefeito condenado pelo TCE indicou seu sobrinho, Matulinho Xavier Braz, nas últimas eleições municipais. Matulinho, na época com apenas 23 anos, foi eleito prefeito de Caapiranga, antes da prefeitura, Matutinho atuou na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). Ele também foi escolhido pelo União Brasil para liderar a comissão provisória municipal, consolidando sua ascensão política no município.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

MP-AM cobra reformas em centro de idosos de Maraã e melhorias em escola de Amaturá

Órgão fixou prazos de 10 a 60 dias para que as prefeituras corrijam falhas em serviços destinados a idosos e estudantes.

há 2 minutos

Caiu na rede é post!

Carlinhos Maia promete vir a Manaus para comprar uma casa para Patixa Teló

Com mais de 36 milhões de seguidores, Carlinhos Maia anuncia que vai organizar compra de uma casa para a influenciadora amazonense.

há 28 minutos

Manaus

Homem fica ferido após capotar carro na avenida Coronel Teixeira em Manaus

Motorista de Celta prata foi socorrido por testemunhas e encaminhado ao hospital.

há 33 minutos

Polícia

Corpo encontrado em quarto de hotel é de jovem desaparecido em Manaus

Polícia investiga as circunstâncias da morte registrada em hotel no Vieiralves.

há 1 hora

Manaus

Prefeito David Almeida recebe representante da Honda Brasil patrocinadora oficial do Sou Manaus 2025

O festival reunirá mais de 20 atrações nacionais, além da participação de 3 mil artistas locais.

há 1 hora