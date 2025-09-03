A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Ex-prefeito de Itacoatiara é notificado pelo TCE-AM para pagamento de multa

A notificação foi publicada pelo Departamento de Registro e Execução das Decisões do TCE-AM.

Por Jonas Souza

03/09/2025 às 17:46

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) notificou o ex-prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto de Oliveira, para que recolha uma multa no valor atualizado de R$ 12.138,24, referente a irregularidades identificadas em sua gestão.

A notificação foi publicada pelo Departamento de Registro e Execução das Decisões do TCE-AM e determina que o pagamento seja feito em 30 dias, por meio de DAR avulso, com comprovação enviada ao Domicílio Eletrônico de Documentos (DEC) do Tribunal.

Confira decisão Multa Peixoto

O processo decorre do Acórdão nº 10082/2012, que trata de uma representação do Sr. Aluísio Ísper Neto contra o ex-prefeito Antônio Peixoto e contra a Oscip Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (IPGP). Inicialmente, a multa aplicada era de R$ 8.768,25, mas foi atualizada para R$ 12.138,24.

O edital detalha que qualquer dúvida sobre cadastro, acesso ao sistema ou protocolo de documentos pode ser sanada por meio da Central de Ajuda DEC disponibilizada pelo TCE-AM.

