Ex-prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, é multado por reprovação de contas em convênio com SEINFRA

Condeção foi divulgada no Diário Oficial da Corte de Contas.

Por Jonas Souza

20/08/2025 às 17:12

Notícias do Amazonas  – O ex-prefeito de Manacapuru, Betanael da Silva D’Ângelo, foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) após a prestação de contas de um convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA) ser considerada irregular. A decisão também atingiu Carlos Henrique dos Reis Lima, outro responsável pelo termo

Leia mais: MP recomenda reforma urgente no Conselho Tutelar de Maraã para garantir atendimento digno a crianças

Embora o convênio em si tenha sido considerado legal, a análise apontou falhas na forma como os recursos foram geridos e contabilizados. O procurador responsável pelo caso, Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, aplicou as multas e determinou a comunicação oficial aos envolvidos.

O convênio envolvia cooperação entre SEINFRA (concedente) e a Prefeitura de Manacapuru (convenente), com o objetivo de viabilizar ações de infraestrutura no município. O procurador responsável pelo caso, Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, determinou o arquivamento do processo após a aplicação das penalidades.

