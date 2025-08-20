Ex-prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, é multado por reprovação de contas em convênio com SEINFRA

Notícias do Amazonas – O ex-prefeito de Manacapuru, Betanael da Silva D’Ângelo, foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) após a prestação de contas de um convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA) ser considerada irregular. A decisão também atingiu Carlos Henrique dos Reis Lima, outro responsável pelo termo

Embora o convênio em si tenha sido considerado legal, a análise apontou falhas na forma como os recursos foram geridos e contabilizados. O procurador responsável pelo caso, Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, aplicou as multas e determinou a comunicação oficial aos envolvidos.

O convênio envolvia cooperação entre SEINFRA (concedente) e a Prefeitura de Manacapuru (convenente), com o objetivo de viabilizar ações de infraestrutura no município. O procurador responsável pelo caso, Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, determinou o arquivamento do processo após a aplicação das penalidades.