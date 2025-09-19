A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ex-Prefeito Raylan Barros terá que devolver mais de R$ 200 mil por irregularidades na contratação do show da Manu Bathidão em Eirunepé

O gestor terá 30 dias para recolher os valores, sob risco de protesto do título executivo e continuidade da cobrança administrativa ou judicial.

Por Jonas Souza

19/09/2025 às 18:13 - Atualizado em 19/09/2025 às 18:31

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) determinou que o ex-prefeito de Eirunepé, Raylan Barros, devolva mais de R$ 200 mil aos cofres públicos por irregularidades na contratação do show da cantora Manu Bathidão, realizado em comemoração ao 130º aniversário da cidade e aos festejos de São Francisco de Assis, no dia 12 de outubro de 2024.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ex-prefeito Simão Peixoto é multado por irregularidades na gestão de Borba

A contratação foi feita diretamente, sem licitação, por meio da empresa M A Produção de Eventos Ltda., configurando inexigibilidade de licitação. O Ministério Público de Contas entrou com representação apontando possíveis irregularidades no procedimento, incluindo a ausência de estudo técnico preliminar (ETP), falta de análise de riscos, pagamento antecipado e não comprovação de vantajosidade econômica.

PUBLICIDADE

O TCE considerou procedente a representação e determinou que Raylan Barros devolva R$ 199 mil, referentes ao sobrepreço identificado em relação à média de mercado apurada pela unidade técnica. Além disso, foi aplicada multa de R$ 13.654,39 por infrações contábeis, financeiras e administrativas. O gestor terá 30 dias para recolher os valores, sob risco de protesto do título executivo e continuidade da cobrança administrativa ou judicial.

A decisão reforça a exigência de transparência e planejamento em contratações públicas, incluindo estudos prévios, pesquisas de preço de mercado e justificativa formal em casos de inexigibilidade de licitação, conforme estabelecido pela legislação federal e normas do TCE-AM.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Corregedor da Câmara pede suspensão de 3 deputados envolvidos em motim

Pedidos serão analisados pelo Conselho de Ética e o plenário.

há 12 minutos

Manaus

Sindicato alvo da CPMI do INSS aparece como apoiador de Lula, Omar Aziz e Braga em outdoor fixado em Manaus

Investigado por descontos ilegais, sindicato fortalece imagem de líderes políticos.

há 18 minutos

Brasil

Temer liga para Moraes e Gilmar durante reunião sobre “PL da Dosimetria”

O encontro ocorreu na quinta-feira (18/9) e contou ainda com a presença do deputado Aécio Neves (PSDB-MG).

há 37 minutos

Amazonas

SGB prevê seca fraca no rio Negro em 2025 com cota entre 17,70 m e 18,90 m

Período abaixo de 20 m deve durar de 60 a 85 dias.

há 39 minutos

Manaus

Manaus testa alerta da Defesa Civil em celulares 4G e 5G neste sábado

Simulação envia mensagem a celulares 4G e 5G para medir alcance e rapidez dos avisos em emergências.

há 1 hora