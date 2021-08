Ex-secretária de Braga, Omar e Melo é alvo de nova ação do MP que pede devolução de R$ 1 milhão por irregularidades

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) ajuizou nova ação pedindo a devolução de R$ 1 milhão por irregularidades contra a ex-secretária de Infraestrutura, Waldívia Alencar, que atuou entre agosto de 2009 e outubro de 2015, passando pelos governos de Eduardo Braga, Omar Aziz e José Melo.

Há seis anos o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) identificou irregularidades no Contrato nº 017/2013, para elaboração de projeto executivo da Avenida do Futuro, em Manaus.

Além de Waldívia Alencar, a nova ação alcança o engenheiro civil da pasta Francisco de Oliveira Souza Filho e os empresários José Luiz Vidal Laghi e Maria Cristina Rodrigues Laghi, sócios proprietários da Laghi Engenharia. Esta empresa foi contratada em 2013 para realizar o projeto executivo da via que liga a Avenida Torquato Tapajós à Avenida do Turismo.

A ação de improbidade administrativa do MP considera relatório técnico do TCE-AM emitido em 2015 que opina pela devolução de R$ 1 milhão em razão de superfaturamentos, serviços inconsistentes, superdimensionamento do quantitativo de pessoal e custos que não deveriam recair sobre o Estado do Amazonas.

Ao incluir Waldívia como alvo da ação, o MP sustentou que ela, o engenheiro Francisco Souza Filho, que era fiscal de obras, e a empresa e os sócios “não zelaram pela correta aplicação dos recursos públicos, sendo responsáveis pela citada irregularidade que causou dano, no valor de R$ 1.044.208,05, a ser ressarcido ao Erário”.

O promotor de Justiça Edgard Maia de Albuquerque Rocha afirmou que Waldívia e o fiscal de obras deveriam “fiscalizar rigorosamente o ajuste em tela, impedindo a malversação das verbas, ou determinando administrativamente a devolução dos valores cujo emprego pela entidade particular se mostrasse indevido”.

*Com informações do Amazonas Atual