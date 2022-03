Ex-secretário de Wilson Lima, André Zogahib conquista reitoria da UEA

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O ex-presidente da Amazonprev, Profº Dr. André Zogahib é o novo reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) pelos próximos quatro anos. A vitória da Chapa 19, por 52.13% votos contra 47.87%, foi confirmada na noite desta quarta-feira, 23, após apuração iniciada às 21h. O pleito aconteceu das 8h às 20h, na capital e interior do estado.

Zogahib ficou no governo de Wilson Lima (União Brasil) até fevereiro de 2022, como diretor-presidente da Amazonprev, quando se afastou do cargo para disputar a cadeira de reitor da maior universidade multicampi do Brasil.

Ao lado da vice-reitora, a Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, Zogahib agradeceu a comunidade acadêmica que acreditou em suas propostas de campanha e optou pela mudança na UEA elegendo a Chapa 19.

“Estamos felizes pelo voto de confiança que nos foi dado. E queremos reafirmar que as melhorias na universidade serão vistas brevemente. Nossa gestão vai primar pelo respeito e esperamos contar com a ajuda de todos. Agora, professores, alunos e técnicos terão voz”, ressaltou o reitor eleito.

André Zogahib assumiu a Amazonprev no dia 1º de janeiro de 2019 e ficou até este ano desempenhando uma administração de sucesso. Sob sua gestão a instituição acumulou uma série de conquistas como a recertificação da norma ISO 9001, a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores, a ratificação do CRP – que confirma a solidez e a segurança financeira do regime previdenciário e o prêmio ABIPEM de melhor previdência do País, entre os Estados.