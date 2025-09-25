A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ex-vereador Arnoud Lucas denuncia supostas irregularidades em concurso da Câmara de Itacoatiara

No documento, Arnoud relata possíveis irregularidades na dispensa de licitação para contratação da banca.

Por Bruno Pacheco

25/09/2025 às 12:10 - Atualizado em 25/09/2025 às 12:15

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O advogado e ex-vereador de Itacoatiara, Arnoud Lucas Andrade da Silva, protocolou nesta quarta-feira, 24, uma representação no Ministério Público do Amazonas (MP-AM) questionando a legalidade do concurso público realizado pela Câmara Municipal, sob organização da banca Instituto Brasileiro de Pesquisa, Avaliação e Seleção de Pessoas (INBRASP).

PUBLICIDADE

No documento, Arnoud relata possíveis irregularidades na dispensa de licitação para contratação da banca, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 20 de fevereiro deste ano. Entre os pontos levantados, estão o uso indevido da modalidade de dispensa, ausência de documentos essenciais, falta de transparência, problemas no canal oficial para recebimento de propostas, modelo de remuneração considerado prejudicial ao erário e a não publicação do processo no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Leia mais: Arnoud Lucas diz que aumento salarial do prefeito e vereadores de Itacoatiara foi imoral: “legislaram em causa própria”

PUBLICIDADE

“Consegui identificar muitas irregularidades em todo esse procedimento feito pela Câmara Municipal de Itacoatiara em relação à contratação da banca”, declarou o parlamentar.

O ex-vereador também questiona a própria banca contratada. Segundo ele, há registros de duas empresas distintas vinculadas ao mesmo CNPJ, sendo a INBRASP e o Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento, ambas utilizando o mesmo layout. Além disso, destaca que as redes sociais da organizadora estariam inativas e que a empresa funcionaria em sala alugada, sem sede própria.

Arnoud ainda aponta falhas no sistema de inscrições e isenções do certame. O edital previa três hipóteses de isenção, mas, segundo a denúncia, apenas duas opções estavam disponíveis no site entre os dias 23 e 24 de setembro. Ele também alega descumprimento de legislações estaduais que garantem gratuidade a diferentes grupos, como candidatos que atuaram como jurados, prestadores de serviços à Justiça Eleitoral, doadores de leite materno, pessoas com deficiência e cidadãos de baixa renda ou desempregados.

PUBLICIDADE

Diante das supostas irregularidades, o advogado solicitou ao MP-AM a suspensão do concurso e a adoção de providências cabíveis. A reportagem procurou a Câmara Municipal de Itacoatiara e a banca INBRASP para posicionamento e aguarda retorno.

Confira o documento:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS denuncia Arnoud Lucas

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Curiosidades

Novo dinossauro é descoberto na Argentina com osso de crocodilo na boca

Joaquínraptor casali: o gigante carnívoro que reinou na Patagônia

há 23 segundos

Saúde

Paracetamol na gravidez causa autismo? O que os maiores estudos dizem

Alegações recentes e reação da comunidade científica

há 10 minutos

Curiosidades

Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil

Descobrindo o interior do crânio do Rastodon, animal pré-histórico de 260 milhões de anos

há 16 minutos

Polícia

Irmãos são presos por matarem, com uma facada no pescoço, homem que tentou apartar briga em Manaus

Os dois tentaram fugir para o Pará mas foram capturados dentro de uma embarcação.

há 17 minutos

Curiosidades

“Nada monogâmicos”: flagrante inédito registra tubarões-zebra em sexo a três

Estudo revela comportamento raro em espécie ameaçada

há 27 minutos