Ex-vereador Arnoud Lucas denuncia supostas irregularidades em concurso da Câmara de Itacoatiara

Notícias do Amazonas – O advogado e ex-vereador de Itacoatiara, Arnoud Lucas Andrade da Silva, protocolou nesta quarta-feira, 24, uma representação no Ministério Público do Amazonas (MP-AM) questionando a legalidade do concurso público realizado pela Câmara Municipal, sob organização da banca Instituto Brasileiro de Pesquisa, Avaliação e Seleção de Pessoas (INBRASP).

No documento, Arnoud relata possíveis irregularidades na dispensa de licitação para contratação da banca, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 20 de fevereiro deste ano. Entre os pontos levantados, estão o uso indevido da modalidade de dispensa, ausência de documentos essenciais, falta de transparência, problemas no canal oficial para recebimento de propostas, modelo de remuneração considerado prejudicial ao erário e a não publicação do processo no Portal Nacional de Contratações Públicas.

“Consegui identificar muitas irregularidades em todo esse procedimento feito pela Câmara Municipal de Itacoatiara em relação à contratação da banca”, declarou o parlamentar.

O ex-vereador também questiona a própria banca contratada. Segundo ele, há registros de duas empresas distintas vinculadas ao mesmo CNPJ, sendo a INBRASP e o Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento, ambas utilizando o mesmo layout. Além disso, destaca que as redes sociais da organizadora estariam inativas e que a empresa funcionaria em sala alugada, sem sede própria.

Arnoud ainda aponta falhas no sistema de inscrições e isenções do certame. O edital previa três hipóteses de isenção, mas, segundo a denúncia, apenas duas opções estavam disponíveis no site entre os dias 23 e 24 de setembro. Ele também alega descumprimento de legislações estaduais que garantem gratuidade a diferentes grupos, como candidatos que atuaram como jurados, prestadores de serviços à Justiça Eleitoral, doadores de leite materno, pessoas com deficiência e cidadãos de baixa renda ou desempregados.

Diante das supostas irregularidades, o advogado solicitou ao MP-AM a suspensão do concurso e a adoção de providências cabíveis. A reportagem procurou a Câmara Municipal de Itacoatiara e a banca INBRASP para posicionamento e aguarda retorno.

Confira o documento:

