Ex-vereador de Manaus fica revoltado após ser impedido de comprar picanha por causa do prefeito de Rio Preto da Eva

Notícias do Amazonas – O ex-vereador de Manaus, Claudio Proença, se manifestou nas redes sociais indignado para relatar que foi impedido de comprar picanha em um frigorifico de Rio Preto da Eva (distante a 50 quilômetros da capital), por causa do prefeito da cidade, Anderson Souza.

Claudio Proença disse que tem uma casa no município e ao chegar no estabelecimento e fazer seu pedido foi informado que toda a picanha do lugar estava reservada para o prefeito.

“Eu me revoltei agora com uma situação. Cheguei no frigorifico Frigo Paz e perguntei do açougueiro: ‘amigo você tem picanha ai?’, ele entrou na câmara frigorifica e quando voltou falou: ‘rapaz eu até tenho mas está reservada para o prefeito e para o pessoal do juiz’“, contou.

“O dinheiro deles vale mais que o meu? Eu achei uma falta de respeito, você se sentir inferiorizado porque o cara é prefeito de Rio Preto da Eva. Eu não tenho nada contra ele mas achei uma tremenda sacanagem. Eu estou aqui me pronunciando porque eu achei uma falta de respeito. Se não tem, não tem mas o cara dizer que tem picanha mas é para o prefeito“, declarou.

“Quer dizer que quem tem direito de comer picanha aqui em Rio Preto da Eva é o pessoal do juiz ou do prefeito?“, questionou.