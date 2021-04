Exército Brasileiro seguirá modelo implantado pelo Governo do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Estado, através da Defesa Civil do Amazonas, levou para o interior o projeto inovador dos purificadores de água potável. E nesta quinta-feira (29/04), agentes da Defesa Civil do Amazonas e do município de Manacapuru acompanharam uma equipe de militares do Exército Brasileiro até a comunidade Bela Vista do Arapapá, onde está instalado um dos dez sistemas alternativos de tratamento de água doados ao município pelo Governo do Estado. A visita teve a finalidade de mostrar in loco o funcionamento da estrutura, o material necessário para o funcionamento e instalação dos purificadores passo a passo.

O projeto dos purificadores de água potável engloba as estações de tratamento de água móvel, bem como o projeto Água Boa, com as estações fixas. Um total de quarenta e oito municípios, de todas as nove calhas que compõem o Amazonas, já foram contemplados com 294 purificadores de água, desde 2019, transformando água imprópria em água potável e levando saúde às populações mais distantes do nosso Estado.

De acordo com Coronel R1 PTTC Carlos Alberto Almeida, do Exército Brasileiro, a experiência foi de fundamental importância para que eles possam reproduzir um projeto de sucesso, que será levado para grupos de militares que residem em regiões longínquas: “Interessante o momento que nós tivemos hoje, de aprender com os especialistas da Defesa Civil do Amazonas. Eu estou muito satisfeito e honrado de estar aqui neste momento. Nós vamos levar a esse pessoal essa tecnologia esse sistema para que todos eles e suas famílias tenham acesso a água potável”.

O projeto atende cerca de 240 famílias, que residem próximas à comunidade, e, depois de instalado, o acesso à água potável trouxe mais dignidade a essas pessoas “Melhorou em tudo, porque antes a gente tinha dificuldade de sair aqui da comunidade até outra comunidade para abastecer água para o consumo. E fora que tinha os casos de diarreia, vômito principalmente quando chegava esse período de cheia”, afirma Ivone Pedrosa da Silva, agente comunitária de saúde da Comunidade Bela Vista do Arapapá.

* Com informações da assessoria de imprensa