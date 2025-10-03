Wilson Lima afirma que Expoagro 2025 já movimenta R$ 182 milhões e mira R$ 230 milhões até domingo em Manaus

Notícias do Amazonas – A 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) já movimentou mais de R$ 182 milhões nos primeiros dias, segundo destacou, nesta sexta-feira (03/10), o governador Wilson Lima. A feira começou em 28 de setembro e segue até domingo (05/10), no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, reunindo 580 expositores, produtores, empreendedores e atrações culturais.

Durante a visita, o governador percorreu estandes, conversou com produtores e empresários, conheceu a estrutura montada e ressaltou a feira como vitrine do setor primário, geradora de negócios, emprego e renda, além de fortalecer o campo na economia amazonense. “Já teve uma movimentação de algo em torno de R$ 180 milhões e temos tido um público muito significativo… Isso daqui é uma vitrine para quem trabalha no setor primário”, afirmou.

A comitiva contou com a presença dos deputados estaduais Alessandra Campelo e Adjuto Afonso; do presidente da Faea, Muni Lourenço; do prefeito de Apuí, Marquinhos Macil; e de autoridades do Sistema Sepror: Daniel Borges (Sepror), Michelle Bessa (ADS), Alessandro Cohen (Pesca e Aquicultura) e Eliane Ferreira (Idam), entre outros.

Desde a retomada em 2019, após seis anos, a Expoagro já movimentou R$ 667 milhões, reuniu 2.170 expositores e atraiu 1,2 milhão de visitantes. A edição 2025 consolida a feira como o maior evento de agronegócio sustentável da região Norte. Nos quatro primeiros dias, os negócios somam R$ 182 milhões e o público ultrapassa 35 mil pessoas; a estimativa é chegar a R$ 230 milhões.

Inaugurado em 2023, o Parque Multiuso recebeu R$ 25,1 milhões em investimentos, ocupa 16 hectares e é a “casa do produtor rural”, com três pavilhões, baias, arena de rodeio, auditórios, praças de alimentação, aquário, museu da pesca, defensoria sanitária e urbanização completa.

Resultados — O governo aponta impacto da isenção de ICMS na feira, que estimula a compra de maquinários, insumos e animais. Capacitação: 500 pessoas participaram de 55 cursos.

Atrações — Festival Artistas da Terra (4ª edição) com mais de 30 artistas, rodeios, torneios leiteiros, provas equestres, exposição de animais e feira regional. No fim de semana, haverá torneio leiteiro, o 1º Leilão de Animais (com parte da arrecadação ao Hospital do Amor) e a final da prova dos três tambores.