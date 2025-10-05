Expoagro encerra neste domingo com programação de 9h às 00h na BR-174

Notícias do Amazonas – A 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), promovida pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), encerra neste domingo (05/10) com programação para toda a família, das 9h às 00h. O maior evento de agronegócio sustentável do estado acontece no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, na BR-174, quilômetro 2, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

PUBLICIDADE

Iniciada em 28/09, a feira termina com atividades voltadas a diversos públicos: exposição de animais, vendas de máquinas agrícolas, parque de diversões e comercialização de produtos regionais, que vão de comidas a artesanatos.

Para os produtores, a participação é estratégica. O apicultor André Leite, da Feira do Mel e expositor na Feira de Produtos Regionais promovida pela ADS, afirma que a Expoagro é o evento mais aguardado do ano, tanto pelo retorno financeiro quanto pela visibilidade dos produtos. “Estamos há 35 anos no mercado. A Expoagro é tradição na nossa família. É o momento mais esperado do ano para a gente”, destacou.

PUBLICIDADE

Leia também: Polícia investiga queda de mulher trans de varanda após encontro em Manaus

Estreante, Heloiza Marinho, da Associação Sempre Viva Patroas do Agro — iniciativa que incentiva o protagonismo feminino no setor produtivo —, ressaltou que a presença na feira amplia o alcance do negócio: “A feira está sendo de excelente oportunidade para expandirmos nossos produtos e divulgar mais ainda”.

O penúltimo dia registrou grande presença de público, com áreas bastante movimentadas, incluindo a exposição de animais e os estandes da agricultura familiar. O autônomo Augusto David levou os filhos para conhecer as atrações, enquanto a estudante de Radiologia Klivia Pereira celebrou a primeira participação e a expectativa para o segundo dia de rodeio.

No encerramento, o parque funciona de 9h às 00h, com café regional, vendas da agricultura familiar, artesanato e exposições. A Arena de Rodeio inicia às 20h30; o palco Artistas da Terra começa às 17h e segue até a meia-noite. A Expoagro busca gerar negócios, difundir tecnologias ao setor primário e oferecer experiência rural ao público urbano.