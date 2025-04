Exportações de motocicletas para a Argentina impulsionam comércio exterior do Amazonas em março

Notícias do Amazonas – A Corrente de Comércio do Amazonas — soma das exportações e importações — atingiu US$ 1,42 bilhão em março de 2025, segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). O montante é puxado majoritariamente pelas importações, que representaram US$ 1,36 bilhão, enquanto as exportações alcançaram US$ 65,84 milhões.

A Argentina se destacou como principal destino dos produtos amazonenses, com forte demanda por motocicletas e ciclos com motor de pistão alternativo, que representaram 64,81% das exportações para o país, somando US$ 5,47 milhões. A Alemanha ocupou o segundo lugar, impulsionada pelo ouro em formas semimanufaturadas, responsável por 90,25% das exportações para o país europeu.

Do lado das importações, a China manteve a liderança como principal fornecedora, com destaque para suportes gravados (US$ 93,28 milhões). Os Estados Unidos vieram na sequência, com a compra de copolímeros de etileno e alfa-olefina, no valor de US$ 17,71 milhões.

Entre os municípios, Presidente Figueiredo liderou nas exportações, com envio de ferro-ligas para a China (US$ 3,39 milhões). Itacoatiara destacou-se na exportação de soja para a Tailândia e nas importações de óleo de petróleo da Rússia. Já Rio Preto da Eva registrou compras de polímeros de etileno dos EUA, totalizando US$ 335,88 mil.

Conforme o assessor econômico Alcides Neto, os números confirmam a relevância da Zona Franca de Manaus como pilar da economia regional. “A atividade no Polo Industrial segue aquecida, refletindo-se nas movimentações comerciais”, comentou.

O monitoramento dos dados é realizado pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento da Sedecti. Informações detalhadas estão disponíveis no site: balanca.sedecti.am.gov.br.