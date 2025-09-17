Exportações de ouro para Alemanha foram destaque em agosto no Amazonas

Notícias do Amazonas – Em agosto de 2025, o Amazonas registrou movimentação de US$ 1,41 bilhão na Corrente de Comércio, segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). Desse total, as exportações somaram US$ 86,3 milhões e as importações US$ 1,32 bilhão. O desempenho representou um crescimento de 36% nas exportações em relação ao mesmo período de 2024, quando o estado havia exportado US$ 63,7 milhões.

Alemanha lidera destinos com destaque para o ouro

A Alemanha foi o principal destino das exportações amazonenses no período. O ouro semimanufaturado para usos não monetários, incluindo o ouro platinado, movimentou US$ 18,7 milhões e representou 98,67% das vendas destinadas ao país europeu. O resultado reforça a importância do minério como produto estratégico na pauta comercial do estado.

A Colômbia ocupou a segunda posição no ranking de destinos, com US$ 5,38 milhões em compras, puxadas principalmente pelo item “outras preparações alimentícias”, responsável por 44,94% das exportações ao mercado colombiano.

Importações puxadas pela China e Estados Unidos

No campo das importações, a China liderou como principal parceiro comercial do Amazonas. Entre os itens adquiridos, destacam-se “outros suportes gravados”, utilizados para reprodução de fenômenos distintos de som ou imagem, que somaram US$ 78,29 milhões, o equivalente a 15,44% das importações do país.

Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com US$ 26,32 milhões em vendas para o estado, principalmente de copolímeros de etileno e alfa-olefina de baixa densidade, que representaram 19,58% do total importado daquela origem.

Interior ganha protagonismo nas exportações

Além da capital, municípios do interior também tiveram participação relevante no comércio exterior. Presidente Figueiredo liderou as exportações do interior em agosto, com destaque para ferro-ligas enviadas à China, no valor de US$ 4,38 milhões.

Itacoatiara exportou US$ 713,25 mil em madeira serrada ou endireitada, destinada aos Estados Unidos. No setor de importações, o município também se destacou, movimentando US$ 10,86 milhões na compra de óleos de petróleo vindos da Rússia. Já Nova Olinda do Norte importou US$ 5,64 milhões em veículos aéreos, como helicópteros, aviões e satélites, provenientes dos Estados Unidos.

Expectativa de crescimento até o fim do ano

De acordo com o Portal Jornal do Comercio, Josenete Cavalcante, chefe do Departamento de Estatística e Geoprocessamento da Sedecti, os números de agosto consolidam a recuperação e diversificação da balança comercial amazonense. A expectativa é que o estado encerre 2025 com uma taxa média de crescimento de 32% nas exportações, mantendo o protagonismo do Polo Industrial de Manaus no cenário econômico nacional.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On