Amazonas

Exportações de ouro para Alemanha impulsionam balança comercial do Amazonas em agosto

Desse total, as exportações somaram US$ 86,3 milhões e as importações alcançaram US$ 1,32 bilhão.

Por Jonas Souza

17/09/2025 às 19:01

Notícias do Amazonas  – O Amazonas registrou em agosto de 2025 uma movimentação de US$ 1,41 bilhão na Corrente de Comércio, segundo dados do estudo Balança Comercial do Amazonas, elaborado pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Desse total, as exportações somaram US$ 86,3 milhões e as importações alcançaram US$ 1,32 bilhão. O desempenho foi marcado por um crescimento de 36% nas exportações em comparação com agosto de 2024, quando o montante foi de US$ 63,7 milhões.

A Alemanha foi o principal destino das exportações amazonenses em agosto, com destaque para o ouro semimanufaturado (incluindo ouro platinado, para usos não monetários), que movimentou US$ 18,7 milhões, representando 98,67% das vendas ao país europeu.

Na sequência, a Colômbia aparece como segundo maior destino, com compras de US$ 5,38 milhões, principalmente de “outras preparações alimentícias”, item que respondeu por 44,94% do total exportado ao mercado colombiano.

A chefe do Degeo/Sedecti, Josenete Cavalcante, destacou o resultado positivo:

“Esse resultado reforça o papel do Estado do Amazonas nas relações comerciais e impulsiona a continuidade do desempenho e do desenvolvimento frente às indústrias do Polo Industrial de Manaus. A expectativa é que o Amazonas encerre 2025 com taxa média de crescimento nas exportações de 32%”.

China lidera importações

No campo das importações, a China foi o principal parceiro, com destaque para “outros suportes gravados para reprodução de fenômenos diferentes de som ou imagem”, no valor de US$ 78,29 milhões, equivalentes a 15,44% do total.

Os Estados Unidos aparecem em seguida, com destaque para copolímeros de etileno e alfa-olefina de densidade inferior a 0,94, no valor de US$ 26,32 milhões, correspondendo a 19,58% das compras originárias daquele mercado.

Entre os municípios do interior, Presidente Figueiredo liderou as exportações, com US$ 4,38 milhões em ferro-ligas destinadas à China.
Itacoatiara exportou US$ 713,25 mil em madeira serrada para os Estados Unidos.

Nas importações, Itacoatiara movimentou US$ 10,86 milhões na compra de óleos de petróleo da Rússia, enquanto Nova Olinda do Norte registrou importações de US$ 5,64 milhões em veículos aéreos (helicópteros, aviões e satélites) oriundos dos Estados Unidos

