Fábrica de Embalagem Plástica é encontrada com desvio de energia em Manaus

A Amazonas Energia identificou na última quinta-feira (06), uma Fábrica de Embalagem Plástica, na Rua Candelária, no Bairro do Coroado, com desvio de energia elétrica que alimentava todos os equipamentos da linha de produção do estabelecimento, estava ligada direto da Rede de baixa tensão da Distribuidora por um ramal trifásico, causando prejuízo estimado em R$ 14.839,44 por mês.

Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos de Inspeção Técnica, com a identificação da irregularidade que foi encontrada no local: desvio de três fases ligadas direta e sem medidor, após a constatação, o estabelecimento teve o fornecimento de energia elétrica suspenso de forma imediata, por oferecer risco de curto-circuito e queda de energia nas unidades consumidoras vizinhas à Fábrica, e foi registrado um Boletim de Ocorrência para comunicar o crime de furto de energia. A empresa ressalta que a prática de ligações clandestinas, desvios e fraude na medição sobrecarrega os circuitos, afetando o serviço de distribuição para as pessoas que pagam suas contas corretamente, além de ocasionar curtos-circuitos que colocam em risco a vida dos amazonenses.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) considera nos cálculos da tarifa de energia as perdas por irregularidades/fraudes, ou seja, quanto maior a perda em uma região, maior o impacto na tarifa do cliente, e com isso o bom cliente paga pelo furto de quem desvia ou frauda o consumo. As ligações clandestinas no Amazonas são feitas de forma pulverizada, em residências, condomínios, indústria e comércios.

O efetivo combate ao furto de energia somente é possível com o envolvimento de toda a sociedade, inclusive dos governos estaduais e municipais. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime, nos termos do código penal brasileiro, artigos 155 e 171, além de ser passível de penalidades administrativas, pois ninguém está isento de cumprir a Lei.

Denuncie pelo telefone e WhatsApp 0800 701 3001, pelo site amazonasenergia.com ou através do nosso App.

