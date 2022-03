Fábrica inaugura no Polo Industrial de Manaus gerando mais de 150 empregos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), participou na última terça-feira (22/03) da solenidade de inauguração da fábrica Smart Modular Technologies da Amazônia. Na ocasião, o secretário Renato Freitas, que responde em exercício pela Sedecti, representou o governador Wilson Lima.

A empresa, recém-implantada no Polo Industrial de Manaus (PIM), opera com cerca de 160 funcionários em três turnos. O investimento de implantação aprovado na 289ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), realizada no dia 17 de dezembro de 2020, foi da ordem de R$150 milhões. A previsão, segundo seus representantes, é de ampliar as linhas de produção e diversificar os produtos em breve no Amazonas.

A Smart atua no mercado de componentes semicondutores de memória, além de módulos de memória, de dispositivos de armazenamento de dados em estado sólido (Solid State Drives – SSD) e de módulos de comunicação sem fio para Internet das Coisas (IoT, sigla em Inglês).

O secretário Renato Freitas, avaliou que o investimento da Smart Modular Technologies da Amazônia representa uma diversificação muito importante de intensidade tecnológica em que produtos de memória como o SSD e de conectividade da Internet das Coisas (IoT).

“Essas são demandas do futuro que já se concretizam agora no mercado brasileiro. É também uma comprovação da segurança jurídica que temos aqui no modelo da Zona Franca de Manaus, com investimentos da ordem de R$150 milhões, com mais de 160 empregos diretos criados. Além disso, o setor representado pela empresa é importante, uma vez que, representa um novo segmento no PIM, que é o da microeletrônica – um sonho de muito tempo dos gestores do Governo do Estado e também da Suframa”, concluiu.