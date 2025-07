Facções e lavagem de dinheiro: Tráfico de drogas internacional explode na Amazônia

Notícias do Amazonas – Nos últimos 11 anos, a Amazônia tem enfrentado uma explosão no tráfico de drogas, com um aumento significativo nas apreensões de cocaína e maconha.

A região se tornou uma rota estratégica para facções criminosas e lavagem de dinheiro, impulsionando a violência e a criminalidade.

PUBLICIDADE

As apreensões de cocaína na região Norte do Brasil aumentaram 92% entre 2013 e 2024, saltando de 5,4 toneladas para 10,4 toneladas. Já as apreensões de maconha dispararam 6.530%, passando de 229 quilos para 15,2 toneladas Esse crescimento alarmante supera a média nacional e indica a consolidação da Amazônia como principal rota da cocaína produzida na Colômbia e no Peru com destino à Europa.

A rota do Solimões, com seus rios extensos e fiscalização limitada, é amplamente utilizada pelos traficantes.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública também aponta para o aumento de crimes como garimpo ilegal, contrabando e lavagem de dinheiro na região.

PUBLICIDADE

Entre 2016 e 2023, as comunicações de operações financeiras suspeitas cresceram 300%, com 3.615 relatórios enviados pelo Coaf em 2023.

A violência também se intensificou, com facções criminosas dominando territórios e exercendo controle sobre atividades econômicas e serviços públicos.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Defensoria Pública denuncia estupro de detenta cometido por agente penitenciário no Amazonas

O Norte é atualmente a segunda região mais violenta do Brasil, com a presença de 22 facções em 178 municípios da Amazônia Legal em 2023.

PUBLICIDADE

Para combater o narcotráfico na região, é necessário um alto investimento em logística e fiscalização. O governo do Amazonas gasta cerca de R$ 7 milhões por mês para manter bases fluviais de policiamento, mas os recursos ainda são insuficientes.

A presença das Forças Armadas, com equipamentos adequados, é essencial para dificultar o tráfico nas fronteiras e rios da Amazônia.