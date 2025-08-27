Falta de energia prejudica comércio e moradores em Itacoatiara

Notícias do Amazonas – A falta de energia elétrica registrada nesta quarta (27) em Itacoatiara, especialmente no bairro Santo Antônio, tem gerado sérios prejuízos para comerciantes e transtornos para os moradores.

Uma vizinha compartilhou sua frustração ao relatar os danos em seu mercadinho. “As mercadorias estão descongelando, e isso é um grande prejuízo. Tudo está sujo e bagunçado”, disse, preocupada com os produtos que estão se deteriorando.

De acordo com informações preliminares, a falta de energia estava programada para o dia 31 deste mês. Além dos problemas no comércio, os moradores estão tendo dificuldades para dormir. “Estou sem ventilador e, com a pressão alta, precisei sair de casa para respirar melhor”, desabafou outra residente.

A insatisfação é palpável, pois a energia foi cortada sem aviso, e muitos sentem que não estão recebendo o respeito que merecem. “Quando é para cobrar, eles sabem, mas na hora de atender, não fazem nada”, reclamou a cidadã.

Nas redes sociais, a situação gerou uma onda de reclamações, com internautas lamentando os prejuízos e criticando a falta de ação das autoridades. “O temporal foi culpa do prefeito”, comentou um usuário, refletindo a frustração coletiva.

Continua-se acompanhando a situação em Itacoatiara, buscando informações sobre a extensão da falta de energia e quais outras áreas estão sendo afetadas.