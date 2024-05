Faltando pouco mais de um mês para o festival, cresce procura por passagens de barco e avião para Parintins

Notícias do Amazonas – Faltando pouco mais de um mês para o Festival Folclórico de Parintins, a busca por passagens de barco e avião para a Ilha Tupinambarana está crescendo no Amazonas. O Festival acontece de 28 a 30 de junho. A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) estima que cerca de 120 mil visitantes passem pela Ilha Tupinambarana durante esse período.

As agências da região estão recebendo cada vez mais chamadas e mensagens de pessoas interessadas em viajar para Parintins. O transporte por barco é uma opção tradicional e acessível para quem quer desfrutar do festival folclórico.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) estima que cerca de 140 embarcações, de diferentes tipos e tamanhos, realizarão o trajeto entre a capital e a terra do Boi Bumbá.

Os agentes de passagens que atuam na zona portuária de Manaus esperam vender todos os pacotes disponíveis. Os preços permanecem dentro da média do ano passado, com algumas promoções inclusas. Os valores variam entre R$ 350 e R$ 700, dependendo do tipo e dos serviços oferecidos pela embarcação.

Embora ainda haja passagens disponíveis, os camarotes de várias embarcações estão quase esgotados. Para garantir uma suíte, por exemplo, um casal deve desembolsar de R$ 5 mil a R$ 7 mil, incluindo hospedagem durante o festival.

As vendas para Parintins começaram cedo este ano, já em fevereiro, e a expectativa é alta. A procura está superando os anos anteriores de forma significativa rumo ao Festival de Parintins.

Em uma embarcação com capacidade para cerca de mil pessoas, a viagem pode durar mais de 20 horas. Os passageiros têm à disposição espaços abertos e climatizados para pendurar suas redes, além de bar, restaurante, banheiros amplos e cabines privativas. A festa começa com atrações musicais ainda antes de chegar ao destino final.

Passagens de avião

Quem optar em ir de avião a viagem demora cerca de 40 minutos. No entanto, quem deixar para comprar de última hora pode se assustar com os preços. Geralmente, os valores costuma subir bastante quanto mais próximo do festival.

A Azul Linhas Aéreas informou que serão disponibilizados 150 voos extras para Parintins no período de 26 de junho a 2 de julho.