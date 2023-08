Família de ‘Passarão’ deve acionar justiça para que haja sepultamento do empresário que morreu em maio, diz site

As cinzas do empresário José Ferreira de Oliveira, conhecido como “Passarão”, ainda não foram sepultadas mesmo tendo passado mais de três meses do seu falecimento. A decisão tomada pela esposa, Erisvanha Ramos, e tem revoltado a família do empresário que devem acionar a justiça. A informação foi divulgada pelo site BNC.

Os irmãos e filhos do empresário, se sentem indignados pois sequer foram convidados para prestar as últimas homenagens a “Passarão” que faleceu em 16 de maio no hospital Sírio-Libanês em São Paulo e foi cremado na madrugada do dia seguinte.

De acordo com o site, as cinzas do empresário foram entregues à esposa, que até o momento as mantém em sua própria residência. Isso vai contra o desejo do falecido de ser enterrado junto ao seu pai e irmão no cemitério da Colônia Antônio Aleixo.

O site também afirma que uma das irmãs de “Passarão” teria reclamado que a esposa escondeu dos familiares a doença que levou à morte do empresário, após um longo período de internação.

O BNC afirma que os advogados da família e herdeiros irão entrar com uma ação na Justiça para obrigar Erisvanha a realizar o enterro dos restos mortais. Erisvanha, que também é advogada, deve estar ciente de que a lei determina que o último desejo do falecido deve ser respeitado.