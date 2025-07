Família pede ajuda para jovem que perdeu movimentos e memória após acidente com filho de apresentador do Boi Caprichoso em Parintins

Notícias do Amazonas – A jovem Flávia Catarina Valente, de 22 anos, está em estado delicado após um grave acidente de moto ocorrido em dezembro de 2023, no município de Parintins, a 369 km de Manaus. O impacto resultou em tetraplegia e perda total da memória. Desde então, familiares vêm lutando para garantir os cuidados necessários e iniciaram uma vaquinha solidária para arrecadar recursos.

O acidente envolveu duas motocicletas, uma delas conduzida por um adolescente de 14 anos, identificado como filho de Edmundo Oran, apresentador do Boi Caprichoso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o jovem pilotava em alta velocidade e colidiu com a moto onde estavam Flávia e Gabriela Miquiles.

Em uma publicação nas redes sociais, os familiares relataram a situação de Flávia: “Ela depende de traqueostomia para respirar, sonda de alimentação, ainda usa fixador na coxa direita, está acamada, sem memória, usando fraldas e diversos materiais hospitalares diariamente. São muitos os cuidados, muita fé… e muitos gastos”.

Além disso, consultas com neurocirurgião e ortopedista ainda estão pendentes, agravando a dificuldade no acesso ao tratamento. Para ajudar, os familiares disponibilizaram uma chave Pix para doações:

CHAVE PIX: 9299361-5338

Nome: Cândida Ramos Lima

A família de Flávia segue unida na esperança de dias melhores e convida todos a colaborarem com qualquer valor para garantir o mínimo de dignidade e conforto nesse momento tão delicado.