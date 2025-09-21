Família Tiradentes confirma acidente fluvial no Rio Negro e fraturas em Robson Tiradentes

Notícias do Amazonas – A família do empresário Robson Tiradentes divulgou uma nota neste domingo (21) confirmando que ele sofreu fraturas no rosto e na bacia após um acidente fluvial na comunidade de Acajatuba, em Iranduba, no Rio Negro. Robson foi levado a um hospital, onde deve passar por cirurgia ainda hoje.

Segundo o comunicado, o acidente envolveu uma embarcação motonáutica (jet ski) e uma canoa sem iluminação. A família relata que o dono da canoa teria deixado o local sem prestar socorro. Mesmo feridos, Robson e um morador que o acompanhava conseguiram nadar até a margem graças ao uso de coletes salva-vidas.

Circunstâncias do acidente

De acordo com a nota assinada por Ronaldo Tiradentes, a ocorrência foi antecedida por uma série de imprevistos. Na tarde de sábado, o jet ski de Robson apresentou problemas mecânicos durante trajeto entre o Tarumã e a Praia do Iluminado. Após o resgate inicial, novas panes ocorreram, desta vez com o bote que transportava sua esposa e filha.

Já à noite, ao sair em busca de um mecânico, Robson não encontrou a embarcação no local onde havia sido atracada, pois ela teria sido deslocada pela correnteza e pelo vento. Durante as buscas, acabou colidindo com a canoa que resultou no acidente.

Desaparecidos em outro acidente

Paralelamente, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas por três pessoas desaparecidas após uma colisão entre um bote e um jet ski na mesma região de Acajatuba. As vítimas seriam um pai, uma mãe e um bebê de apenas cinco meses. Até o momento, as identidades não foram confirmadas oficialmente.

A família Tiradentes disse estar em orações por todos os envolvidos e espera que a perícia esclareça os fatos, descritos como “muito confusos” até agora.

Nota na íntegra

Caros amigos,

Meu irmão Robson Tiradentes sofreu um acidente de jet ski, por volta da 22 horas de ontem.

A fatalidade, infelizmente, foi precedida de vários acontecimentos.

Por volta das 14:30, Robson, a mulher e uma filha seguiam do Tarumã, em direção a Praia do Iluminado.

Nas proximidades do Açutuba, o jet ski apresentou um problema mecânico.

Robson, a mulher e a filha foram resgatados por um bote conduzido por amigos, que ajudaram no conserto da motonáutica.

Prosseguindo viagem para o Iluminado, Robson e o comandante do bote que foi lhe prestar socorro, erraram o caminho e entraram no Lago Acajatuba. Era começo da noite de ontem.

Neste momento, uma outra pane interrompeu a viagem. Desta vez, foi o bote que conduzia a mulher a filha do meu irmão.

Já noite, Robson saiu em busca de um mecânico para consertar o bote. Ao retornar ao mesmo local, o bote não estava mais ali, porque, à deriva, foi deslocado pela correnteza e pelo vento.

Com a ajuda de um morador do Lago Acajatuba, Robson saiu procurando pelo bote desaparecido, momento em que chocou-se com uma canoa sem iluminação.

Num primeiro momento tomamos conhecimento que o dono da canoa envolvida no acidente teria fugido sem prestar socorro ao meu irmão e ao morador da área que ajudava nas buscas do bote desaparecido.

Mesmo bastante feridos, mas de coletes salva vidas, os dois conseguiram nadar até a margem do lago onde foram socorridos.

Somente agora de manhã, tomamos conhecimento que o bote envolvido no acidente transportava outras pessoas.

A família espera que uma perícia possa ajudar a esclarecer os fatos até agora muito confusos.

Meu irmão Robson sofreu fraturas no rosto e na bacia e será operado agora a tarde.

Eu e minha família estamos em orações por todos os envolvidos.