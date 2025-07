Familiares buscam informações de dois homens desaparecidos em Manaus

Noticias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a divulgação das imagens de Ronald Ramos Nobre, 44, e Joelson Paes Torres, 30, que estão desaparecidos em circunstâncias distintas.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia, munido de documentos pessoais, e fornecer informações detalhadas sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Desaparecidos

Ronald Ramos Nobre, 44, morador do bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, fez contato com a família pela última vez no dia 25 de junho deste ano, quando estava em uma rodoviária no bairro Nova Marabá, no município de Marabá, sudeste do estado do Pará. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre o seu paradeiro.

Joelson Paes Torres, 30, desapareceu na terça-feira (22/07), por volta de 6h30, quando foi visto pela última vez na travessa Maria de Lourdes, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Colaboração

A Polícia Civil solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro dos desaparecidos que entre em contato pelos números (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).