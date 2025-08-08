A notícia que atravessa o Brasil!

Familiares buscam informações de pessoas desaparecidas em menos de 48h em Manaus

Casos ocorreram em diferentes zonas da cidade; denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181 ou pela Deops.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 13:17

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou nesta quinta-feira (07/08) imagens de três pessoas que desapareceram em datas e locais distintos de Manaus. Os casos, registrados entre terça (05) e quarta-feira (06), estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), que pede a colaboração da população com informações que possam levar à localização dos desaparecidos.

Os desaparecimentos envolvem duas mulheres e um homem, com idades entre 26 e 50 anos. Segundo a polícia, não é necessário esperar 24 horas para registrar o sumiço de alguém — o boletim pode ser feito imediatamente em qualquer delegacia, com documentos da vítima e detalhes como local, aparência e foto recente.

Desaparecimentos

Pâmela dos Santos do Nascimento, de 35 anos, foi vista pela última vez na manhã de terça-feira (05), por volta das 6h30, quando saiu de casa na rua São Francisco de Assis, bairro Tarumã, zona oeste, a caminho do trabalho.

Leia mais: Amazonas terá 12 representantes em conferência infantojuvenil sobre meio ambiente

No mesmo dia, por volta das 13h45, Letícia de Oliveira Coelho, 26, deixou sua residência na rua Antônio Sérgio Vieiralves, bairro Novo Aleixo, zona norte. De acordo com familiares, ela teria sido vista mais tarde circulando pelo bairro Centro, na zona sul da capital.

O terceiro desaparecimento é de Dinelson de Almeida Bentes, 50 anos, que sumiu na manhã de quarta-feira (06), por volta das 6h, na comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, zona leste de Manaus.

Canais de denúncia

A PC-AM orienta que qualquer informação sobre o paradeiro das vítimas seja repassada pelos telefones (92) 3667-7713, da Deops, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As denúncias podem ser anônimas.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Civil reforça a importância do apoio da população para o desfecho dos casos.

 

Relacionadas

