Familiares buscam informações de três pessoas que desapareceram em Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; ou 181, da SSP-AM.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 19:39

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops), divulgou as imagens de três pessoas que desapareceram em datas e locais distintos.
A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia, munido de documentos pessoais, e fornecer informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, além de suas características físicas e uma foto atualizada.

Desaparecidos

Prisco Jose Velasquez Morales, de 22 anos, está desaparecido desde o dia 8 de setembro deste ano, quando foi visto pela última vez na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul.

Pedro Sales Nobre, de 63 anos, desapareceu na segunda-feira (15/09), na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona centro-sul. Ele estava trajando uma camisa de manga curta, de cor branca, uma bermuda jeans e uma sandália verde com alça branca.

Maria de Fatima Miller da Silva Chaves, de 75 anos, desapareceu na terça-feira (16/09), na rua Barcarena, bairro Tancredo Neves, zona leste. Ela tem cabelos grisalhos e uma cicatriz na boca.

Colaboração

A PC-AM solicita que quaisquer informações que possam contribuir para localizar as desaparecidas sejam repassadas pelos números: (92) 3667-7713, da Deops; (92) 99962-2441, da Depca; ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

