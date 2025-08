Familiares buscam informações sobre pessoas desaparecidas em Manaus

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops), divulgou nesta semana imagens de quatro pessoas que desapareceram em diferentes datas e locais na capital amazonense. A instituição reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência, e orienta familiares e população a fornecerem informações detalhadas para ajudar nas buscas.

Entre os desaparecidos estão Rayson Castro Gonçalves, de 45 anos, sumido desde 1º de maio de 2022 após viagem para São Paulo; Marciel Candido da Silva, também 45 anos, desaparecido desde 10 de junho no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste; Miguel Sarmento Cardoso de Lima Filho, de 45 anos, visto pela última vez no dia 29 de julho no bairro Cidade de Deus, zona norte; e Valcirene do Socorro Gomes da Silva, de 25 anos, desaparecida desde 31 de julho no bairro Santa Etelvina, também na zona norte.

A PC-AM reforça que o registro pode ser feito em qualquer delegacia, com documentos pessoais e informações como o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e uma foto atualizada.

A população pode colaborar com informações pelo telefone da Deops (92) 3667-7713, da Depca (92) 99962-2441, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)